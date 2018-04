El Gobierno ironiza sobre los cánticos de cuatro ministros al cristo de la buena muerte: "Las buenas personas saben cantar"

"Todo lo relacionado con la semana santa española, incluido por supuesto las interpretaciones musicales de las procesiones, forman parte de nuestras tradiciones culturales". Con esas palabras ha defendido este martes el portavoz del Gobierno y ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que cuatro ministros del Ejecutivo, él incluido, cantaran a voz en grito el himno El novio de la muerte durante la procesión del cristo de la buena muerte celebrada en Málaga el pasado jueves santo.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el Senado, Méndez de Vigo se ha permitido ironizar al respecto y ha asegurado que se ha sentido como en el programa de televisión La Voz, cuando la senadora de ERC Mirella Cortès, le ha preguntado sobre su participación en dicho acto religioso. "He comprendido porque me ha hecho usted a mí la pregunta: porque soy el ministro que mejor canta. Canto francamente bien, ¿y sabe usted por qué? Porque me apetece cantar", ha asegurado.

El ministro de Educación ha recordado un refrán alemán que dice "allí donde escuches una canción déjate caer, porque las malas personas no saben cantar". Así, ha señalado que cuando va "al rugby", él canta Feo, fuerte y formal, "que es una canción de Loquillo y que es el himno oficioso de la selección de rugby española"; que el domingo cantó en Valencia Que viva España", porque "había que animar a David Ferrer para que ganará la eliminatoria de la Davis"; y que el 9 de mayo cantará el Himno a la alegría cuando entregue un premio al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

"No sea usted de esa vieja izquierda que le dice a la gente lo que tiene que hacer. Una izquierda vieja", le ha dicho a la senadora. "¿Qué problema tiene usted con la libertad?", se ha preguntado. "No me deja usted cantar. ¿Usted me dice lo que tengo que cantar y lo que no tengo que cantar? Pero venga, señoría, cada uno hacemos lo que quiere", ha concluido. Además de Méndez de Vigo, que ha asegurado que "las buenas personas saben cantar", también entonaron El novio de la muerte el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la de Defensa, María Dolores de Cospedal y el de Justicia, Rafael Catalá.