El Gobierno responde a Torra apelando al "diálogo y la ley frente al monólogo independentista"

"Diálogo y ley frente al monólogo independentista". Es la respuesta que da el Gobierno de Pedro Sánchez al mensaje navideño de Quim Torra. El presidente catalán no mencionó en ninguna ocasión la independencia, aunque apeló al consenso "del 80%" sobre el derecho a la autodeterminación y se comprometió con "una Catalunya determinada en la libertad". Sus palabras provocaron la airada respuesta de PP y Ciudadanos, que le acusan de "arengar a la violencia" y de "seguir con el golpe".

"Dentro de la Constitución y con los valores propios de una democracia, hay salidas para resolver los problemas y necesidades de todos, señalan fuentes de Moncloa en respuesta al discurso de Torra, en el que animó a "rebelarse contra la injusticia" parafraseando al demócrata Robert Kennedy.

Torra también se mostró dispuesto a "insistir en el diálogo", aunque lo enmarca dentro de "la negociación y la necesaria mediación internacional". Esa es una de las 21 propuestas que trasladó a Sánchez en su reunión el pasado 20 de diciembre y que el Gobierno ha ignorado.

"Hemos de estar en el diálogo y pensando en los problemas reales de los ciudadanos, de todos los catalanes, no solo de una parte", contestan en Moncloa. El Ejecutivo considera que el Govern debería dejar a un lado la independencia y centrarse en el día a día de la gestión. El Ejecutivo está, no obstante, convencido de que la situación en Catalunya ha mejorado con respecto a hace un año, cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución tras la declaración de independencia, y consideran que el diálogo ha dado "frutos".

El PSC ha sido más duro que el Gobierno al analizar el mensaje de Torra: "Vuelve a ser el presidente solo de la mitad de los catalanes" y no permite avanzar hacia una solución acordada al volver a posiciones unilaterales, ha expresado el secretario de Organización, Sa

. @socialistes_cat El discurs de Quim Torra és un discurs que no s’adreça al conjunt dels catalans i les catalanes. És un discurs ancorat en l’any 2017 i no pensat per a l’any 2019. No permet avançar cap a una solució acordada. I per tot això no és un discurs útil per avançar.