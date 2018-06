Grande-Marlaska: "Haré todo lo posible para que las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla sean retiradas"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado esta mañana su voluntad de retirar las concertinas de la valla de Melilla: "Es una de mis principales convicciones", ha asegurado. Lo ha revelado en una entrevista en Onda Cero, donde ha aclarado algunas cuestiones sobre las políticas migratorias que va a llevar a cabo el ministerio.

"Podemos actuar antes, ayudar en origen, pero no podemos llegar a ese punto", ha declarado Grande-Marlaska, "no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla".

El ministro socialista también ha aclarado cómo será el procedimiento de acogida de las personas a bordo del Aquarius, que se espera que lleguen al puerto de Valencia el sábado a la noche. "El estatus hacia esas personas va a ser idéntico que aquellas personas que llegan vía Marruecos a nuestro país", ha adelantado.

"Si una persona pide asilo se abre un expediente, se tramita con respecto a la ley y se decidirá si es una persona susceptible de protección o no lo está. Pero no vamos a adelantar resoluciones que tienen su trámite", ha declarado Grande-Marlaska, asegurando que "se aplicará la ley".

Aunque ha advertido de que, de acuerdo a la ley del 2009 reguladora del derecho de asilo, no todas las condiciones son válidas para concederlo: "Si la base por la que vienen no es una persecución por razón de raza, sexo, etnia, que son las recogidas de protección internacional, sino por razones económicas, esa es otra cuestión que no está recogida".

Grande-Marlaska ha remarcado que la acogida de las personas al bordo del Aquarius responden a un ejercicio de responsabilidad global. "Esto es un problema global", ha dicho el ministro, que cree que "no se puede solucionar de una forma local" aunque "sí que podemos ayudar".