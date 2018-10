Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, presenta su renuncia

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha entregado este martes su renuncia al presidente norteamericano, Donald Trump, y ha confirmado que dejará su puesto para finales de año. La diplomática ha explicado que ha llegado el momento de "dar un paso a un lado" y que servir como representante estadounidense ante la ONU "ha sido el honor de toda una vida".

"Es importante que los funcionarios sepan cuándo hay que dar un paso a un lado", ha declarado Haley durante una rueda de prensa junto a Trump en la Casa Blanca, donde han escenificado la entrega de su carta de renuncia. Haley ha elogiado la dureza con la que el mandatario ha tratado en ocasiones a la ONU, lo que, opinó, ha llevado a la organización a ser "más fuerte y más eficiente".

Asimismo, la embajadora ha considerado que el tono duro de la Casa Blanca ha llevado a su país a ser "fuerte otra vez", algo de lo que "todos los estadounidenses deberían sentirse orgullosos". La aún representante diplomática no ha dudado en poner como ejemplo de la firmeza de la Administración de Trump su decisión de trasladar la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una medida criticada por la comunidad internacional.

"Pondremos nuestras embajadas donde queramos ponerlas", ha advertido en ese sentido Haley, con tono desafiante. "Estados Unidos es un país respetado. Puede que el resto de países no entiendan por qué hacemos lo que hacemos, pero lo respetan", ha apuntado.

Por su parte, Trump se ha deshecho en elogios con la embajadora, cuya decisión de retirarse ya conocía hace seis meses. "Ha hecho un trabajo fantástico. Hemos hecho un trabajo fantástico juntos", ha declarado Trump al grupo de periodistas congregados en el Despacho Oval, donde ha recibido a Haley.

. @POTUS: " @nikkihaley, ambassador to the United Nations, has been very special to me." https://t.co/yr6Ul5M4wT pic.twitter.com/ZzGimOXvS8