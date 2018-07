Hernando pide que se cancele la reunión entre Sánchez y Torra: "Eso no es normalizar, es bajarse los pantalones"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha afirmado este lunes que la reunión que mantendrán el 9 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, "no es normalización, es bajarse los pantalones".

"Esa reunión debería suspenderse, se lo he pedido personalmente al presidente del Gobierno y creo que esto no es normalización, esto es bajarse los pantalones. Puede ser que Sánchez le deba su sillón a los independentistas, pero España no le debe nada a aquellos que nos quieren destruir", ha subrayado Hernando en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Para el portavoz 'popular', "no es el momento" para reuniones porque considera que Torra "sigue manteniendo su desafío rupturista, humillando a los españoles y sin pedir perdón por ello". En esta situación, Hernando cree que Sánchez no debe hacer "como si no pasara nada" y declinar dicho encuentro.

Por otra parte, el portavoz se ha mostrado "al lado" de aquellos catalanes que no se sienten independentistas y ha asegurado que la forma de llegar a la presidencia de la Generalitat de Torra "es fruto de una política nada democrática".