Iglesias defiende Podemos ante la irrupción de Errejón: "No nacimos para apuntalar el bipartidismo ni garantizar el sueño plácido a Sánchez"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este sábado la vigencia del proyecto político que nació en 2014 frente a la irrupción de Más País, el nuevo partido de su antiguo compañero, Íñigo Errejón. "No nacimos para apuntalar el bipartidismo ni garantizar el sueño plácido a Sánchez", ha señalado Iglesias ante un menguado Consejo Ciudadano Estatal clave para definir la estrategia ante la repetición electoral del 10 de noviembre.

Iglesias ha arrancado su informe inicial en el CCE acusando a Pedro Sánchez de "mentir" a los españoles cuando en la campaña del 28 de abril se comprometió con un Gobierno progresista. Ese fue también, ha dicho Iglesias, su principal "error". El líder de Podemos ha limitado la autocrítica a lamentarse por haberse "creído" a Sánchez cuando le dijo, según su versión, que exploraría un Ejecutivo conjunto.

"Vamos a una repetición electoral por el veto a casi cuatro millones de votantes", ha dicho. "La gente ha visto con claridad que Unidas Podemos es el espacio político para que hubiera un Gobierno de coalición estable que encarara los desafíos que tiene España, frente a un Pedro Sánchez que ha puesto diferentes excusas y que ha decidido forzar nuevas elecciones a gobernar con Unidas Podemos. Así, él y los que siempre han mandado en España a lo mejor duermen más tranquilos", ha ironizado.

"El escollo no era yo, era Unidas Podemos", ha dicho. "Toda España pudo comprobar que Pedro Sánchez mintió", ha añadido. "Millones de personas progresistas creyeron su palabra y que haría algo diferente a Susana Díaz. Pero Sánchez ha hecho exactamente lo mismo que hubiera hecho el viejo aparato del PSOE. Ha acabado reivindicando el 155 y buscando un pacto de Gobierno con su 'estimado Albert", ha acusado. "Y ahora se refiere ahora a nosotros como extrema izquierda", ha zanjado sobre la reciente entrevista del líder del PSOE en la CNN.

Iglesias ha sostenido que el bloqueo político que sufre España desde hace cuatro años se debe a que Pedro Sánchez "se niega a gobernar" con su espacio político. "Lo que sea antes que gobernar con Unidas Podemos", ha dicho. Iglesias ha desgranado los acercamientos y alejamientos con el PSOE de los últimos cuatro años y ha concluido que el rechazo del PSOE se debe a que si Unidas Podemos está en un Gobierno "las cosas cambian". "Las alfombras se levantarían y la corrupción del bipartidismo se va a investigar. Si lLega una recesión, los recortes serán por arriba, no por abajo. Los alquileres y la factura de la luz tendrán que bajar, aunque haya que intervenir el mercado y decir a señores poderosos que no pueden abusar de la gente", ha desgranado.

"Respeto" a Íñigo Errejón

"Vamos a elecciones porque casi 4 millones de españoles votaron mal según los poderes oligárquicos. Votaron a una fuerza que no pasa por el aro ni firma cheques en blanco a los que siempre han mandado en España", ha dicho Iglesias. "Eso el poder tiene que corregirlo por vías legales o ilegales", ha añadido en referencia a las llamadas cloacas del Estado.

Iglesias ha hecho un llamamiento para que la campaña electoral no se centre en los ataques entre formaciones políticas. Y menos a sus posibles aliados o aquellos con los que comparte espacio político, Un terreno que en Podemos saben ya por experiencia que no ayuda en las elecciones. "Nosotros respetamos a todos los partidos. También al de Íñigo Errejón", ha sostenido. "Respetamos que personas que estuvieron en el pasado con nosotros piensen que había que haber hecho presidente a Pedro Sánchez con Ciudadanos en 2016, que no debíamos construir Unidas Podemos con IU y que debíamos dar gratis y sin garantías el Gobierno a Pedro Sánchez como mal menor", ha explicado.

Errejón ha defendido en las últimas semanas que Unidas Podemos debía haber investido a Sánchez aunque este no hubiera aceptado sus reivindicaciones para evitar una repetición electoral.

"Son planteamientos legítimos", ha dicho Iglesias. "Debemos respetarlos. Pero recordemos que las inscritas e inscritos señalaron un camino distinto en las consultas y en las Asambleas. No nacimos para apuntalar el bipartidismo ni garantizar el sueño plácido de los poderosos, sino para garantizar gobernando un nuevo orden basado en la justicia social", ha añadido. "Todas las razones por las que decidimos construir este espacio están ahí intactas", ha apuntado en otro momento de su intervención.

Una campaña hablando "de la gente"

Sobre la campaña del 10N, Iglesias ha considerado "obvio" que "los partidos del poder están haciendo una campaña un poco burda para regresar al bipartidismo". Eso supondría, ha dicho, "un retroceso a 2014, cuando PP y PSOE se turnaban en el poder y se ponían de acuerdo en las grandes decisiones. Se insiste en que se juega la 'estabilidad', pero no de las familias, sino de los políticos para que un responsable esté cuatro años muy tranquilo en un sillón cobrando".

"Estas elecciones van de que él pueda dormir tranquilo, dijo Pedro Sánchez", ha dicho Iglesias. "Piden que votemos para resolver los problemas de los políticos en lugar de para resolver los de la gente", ha señalado. Y ha respondido: "Nuestro papel no es dar estabilidad al bipartidismo, sino a la gente".

Por eso, ha anticipado, Unidas Podemos hará "una campaña para hablar de la gente y decir que lo que se juega el 10N es que baje el precio de los alquileres, por el empleo estable, para blindar los servicios públicos, contra el cambio climático y para luchar contra la violencia machista".

"La pieza de cada mayor en estas elecciones somos nosotros, Unidas Podemos y sus votantes. Porque no pasamos por el aro, ni nos vendemos por sillones", ha dicho Iglesias. "Estamos aquí para defender los intereses de la mayoría social y enfrentarnos a los poderosos. Por eso van a hacer todo lo posible para que nos vaya mal y surge cualquier artimaña para hacernos daño por una vía o por otra", ha añadido en una referencia implícita a Más País.

A los de Errejón les ha dicho que Podemos "no vino para ser subalternos y decidir si gobierna PP o PSOE ni para ser útil al bipartidismo, sino a nuestro pueblo. No estamos aquí para poner buena cara al poder, no vamos a traicionar a millones de personas que nos votaron para que plantemos cara. El 10N habrá millones de votos para que no duerman los poderosos, sino la gente honrada".

"Frente al intento de restauración bipartidista y quienes vienen a adaptarse a la realidad, Podemos debe ser la fuerza que defiende los derechos de la gente que dirá la verdad", ha concluido.

Bandera blanca de Teresa Rodríguez

Al Consejo Ciudadano de esta sábado no ha acudido la líder andaluza, Teresa Rodríguez. En su lugar ha asistido el secretario político, Pablo Pérez Ganfornina, quien ha lamentado que "Pablo e Íñigo" no hayan respondido a su llamada de una "lista unitaria" en Andalucía de cara al 10N.

Ganfornina, en declaraciones a los medios, ha sostenido que Rodríguez ha buscado un acuerdo para hacer "un programa rupturista", dotar de "grupo propio" a Andalucía en el Congreso, modificar las listas electorales y presentarse bajo la marca Adelante Andalucía.

Sin embargo, sus llamamientos han caído en saco roto. Podemos Andalucía ha perdido el pulso y ha aceptado posponer su conferencia política, en la que había voces que planteaban una ruptura con la dirección estatal de Podemos, y hacer campaña por Unidas Podemos de cara a las elecciones, algo que puso en duda la propia Teresa Rodríguez.