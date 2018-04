Ignacio González dice desconocer la caja B del PP: "No he participado en la financiación"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado este martes haber tenido ningún papel en la presunta caja B del PP. "No he participado en la financiación, no conozco nada de a lo que usted se esta refiriendo", ha contestado cuando le han preguntado por las irregularidades de su partido en las campañas electorales. Además, ha negado cualquier irregularidad del Canal de Isabel II durante su etapa como presidente regional: "No he entrado en ninguna de las operaciones que se producían ahí".

González ha comparecido este martes en la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Antes de comenzar a hablar, ya ha dicho que sus respuestas estarían limitadas por las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional, donde se encuentra imputado en los casos Lezo y Púnica.

En sus respuestas, se ha desligado del objeto de la investigación. Le han preguntado si conocía el sistema de cajas B generalizado al que aludió Luis Bárcenas en una de sus comparecencias. "No he participado en la financiación, no conozco nada de a lo que usted se esta refiriendo", ha contestado, y ha dicho que su papel en las elecciones de 2011 fue únicamente el de candidato, no supo nada de cómo se pagaba: "Como secretario general del PP nunca aborde una campaña electoral en el ámbito de la comunidad de madrid ni municipal".

Sobre las declaraciones de Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y amigo personal de González, acerca de los pagos en negro al PP, ha dado la misma respuesta: "Yo lo desconozco". "No conozco ninguna caja B, no me he beneficiado nunca de una caja B" ha añadido poco después, en respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a quien el presidente de la comisión ha tenido que interrumpir por sus rifirrafes con los diputados del PP o por hacer preguntas acerca del proceso judicial sobre el 1-O.

Le sorprendió el interés de Lapuerta

La primera en preguntarle ha sido Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE, que se ha interesado por su declaración en el caso Lezo sobre los intentos del tesorero Álvaro Lapuerta de controlar las adjudicaciones en Madrid. "Me llamaba la atención que el tesorero nacional tuviese especial interés en conocer asuntos propios de la gestión ordinaria de la Comunidad de Madrid, como desarrollos urbanísticos", ha respondido.

Asegura que se lo comunicó a Esperanza Aguirre porque "no era razonable, no lo entendía, prefería no mantener ninguna relación con el señor Lapuerta". A la presidenta, dice, le pareció bien. En respuesta a Txema Guijarro, de Unidos Podemos, ha aclarado que no tuvo trato con Lapuerta, sino que este llamaba a sus consejeros para "interesarse". Cuando Guijarro le ha preguntado por qué no lo denunció, ha contestado que "llamar a interesarse no es ningún delito".

También en respuesta a Guijarro se ha desmarcado de las operaciones del Canal de Isabel II. "No he entrado en ninguna de las operaciones que se producían ahí, desconozco cuáles son los criterios que se siguieron para todo esto", ha dicho cuando le han preguntado por la compra de Emissao, la empresa brasileña que según la investigación sirvió a González para cobrar comisiones.

También ha negado haber jugado un papel en la modificación del contrato para construir un campo de golf sobre unos terrenos del Canal. Según los investigadores, el hermano y el cuñado de González crearon una sociedad instrumental, Tecnoconcret, para hacerse con los contratos de mantenimiento. "Es absolutamente falso, hasta donde yo sé ni mi hermano ni mi cuñado formaban parte de esa empresa", ha respondido a preguntas de Óskar Matute, de EH Bildu.

Nunca he participado en una organización criminal

González ha aprovechado su intervención en el Congreso para rechazar todos los delitos de los que se le acusa: "Nunca he participado en una organización criminal, nunca he hecho ninguna práctica con el ánimo de perjudicar al Canal ni a la Comunidad de Madrid". "Nadie ha podido acreditar que yo haya recibido dinero ni que yo tenga sociedades, después de tres años de investigaciones", ha añadido.

También ha negado tener relación con la construcción del tren de Navalcarnero, bajo investigación en el caso Lezo. "Nunca jamás, ni he participado en ese contrato ni he tenido ninguna relación con eso", ha dicho, al tiempo que ha negado haber recibido comisiones y haber tenido una cuenta en Suiza.

Las negativas han continuado durante las preguntas que le ha hecho el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, al que ha negado haber dado órdenes para que los consejeros de la Comunidad de Madrid se reunieran con empresarios donantes del PP. También ha rechazado haber tenido ningún papel en la venta de las parcelas de Majadahonda con las que la trama Gürtel buscaba hacer un negocio millonario.

Aguirre -sobre quien no ha dicho que relación personal mantienen en la actualidad- se apuntó el tanto de haber dado al traste con ese pelotazo y haber destapado así la trama corrupta que se encontraba detrás. Así se lo ha recordado Cantó. "Si la señora Aguirre dice que destapo Gürtel, pues ella sabrá", ha respondido González.

Cantó también le ha preguntado por sus palabras acerca de Manuel Moix, el fiscal que ocupó la plaza de Anticorrupción durante unos meses, y al que González alabó en conversaciones privadas. "Nunca he querido colocar a ningún fiscal, eso es absolutamente falso", ha dicho, en contra de lo que sostienen los investigadores del caso Lezo.

También ha habido tiempo para preguntarle sobre Fundescam, la fundación del PP sospechosa de haber servido para financiar en negro al partido, canalizando las donaciones de empresarios. Asegura que no recuerda haber participado en las reuniones de la fundación ni haber tenido ningún papel en su gestión: "En Fundescam veíamos lo que nos pasaban, no se entraba al detalle de esas cuentas". Ni siquiera ha sido capaz de recordar en qué época tuvo un asiento en el patronato de la fundación.

El PP, como en otras sesiones, no ha hecho pregunta alguna y ha centrado su intervención en cargar contra los trabajos de la Comisión.