Sanidad advierte a las comunidades autónomas de que el Gobierno dirigirá el proceso de desescalada

El ministro de Sanidad, Salvado Illa, ha asegurado este viernes que será el Gobierno central quien dirigirá los procesos de desescalada del confinamiento que se puedan ir poniendo en marcha. Además, Illa ha advertido de que no está previsto que se vayan a producir de forma inmediata más medidas de alivio, como la de permitir los paseos de los menores de 14 años, que comenzará este domingo a las 9.00. El anuncio del Gobierno se produce a pocas horas de que se reúna el Consejo Interterritorial de Salud que analizará precisamente los criterios para "la transición hacia la nueva normalidad", en palabras de Illa.

"No hay datos que indiquen que puedan tomarse nuevas decisiones", ha señalado Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. que ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo. El ministro ha insistido ante las preguntas de los periodistas en que será el Ejecutivo, en coordinación con las comunidades autónomas, quién definirá los criterios que permitirán que comience la desescalada. Y que, de momento, no se dan las condiciones para iniciarla, pese a que son varios los Gobiernos autonómicos y los ayuntamientos que han comenzado a trazar, e incluso a presentar en público, sus propios planes.

Entre ello, por ejemplo, la Xunta de Galicia. Alberto Núñez-Feijóo reclama, por ejemplo, que se puedan abrir los concesionarios de coches, hacer deporte y los mercados de alimentos al aire libre. En Canarias, por otro lado, se platea un desconfinamiento más avanzado para las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa.

Illa ha reconocido que los datos de evolución de la COVID-19 están mejorando. "Por primera vez el número de nuevos curados supera al de nuevos contagiados. Esta vez sí, estamos doblegando la curva", ha apuntado el ministro. También ha reconocido que hoy se ha comunicado "el nivel más bajos de fallecidos en un mes" y que "en nueve comunidades este número es menor a 10 personas".

El Gobierno teme que un proceso de desescalada en el que cada administración tome sus propias decisiones pueda echar al traste con los buenos datos de evolución de la pandemia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya informó a sus homólogos autonómicos que el levantamiento de las condiciones del confinamiento podría ser "asimétrico", aunque no necesariamente respetando las fronteras territoriales, sino más bien por zonas.

Illa ha insistido este viernes en este criterio. "Las medidas de confinamiento fueron homogéneas para luchar contra la pandemia. Ahora, deberemos tomar en consideración las diferencias [entre regiones]. Este proceso de transición será asimétrico, pero no necesariamente por comunidades autónomas", ha dicho.

El ministro ha señalado que en la reunión de esta tarde, en la que participará la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, quien dirige el comité de desescalada, se abordarán "los criterios y marcadores que tienen que fijar el marco en el que se tiene que producir el proceso de transición hacia la nueva normalidad". Serán cuatro: las capacidades asistenciales; la capacidad de vigilancia epidemiológica de cada territorio; la disposición de mecanismos de detección precoz de nuevos casos; y el desarrollo de las medidas de protección colectiva para evitar nuevos contagios.

"El Gobierno compartirá sus criterios y escuchará", ha dicho Illa. Para remarcar, una vez más: "En base a estos criteros y bajo la dirección del Gobierno estableceremos cómo será la transición".

Los periodistas que han participado en la rueda de prensa telemática han insistido en la existencia de diferentes planes, pero Illa ha recordado que el estado de alarma estará vigente hasta el próximo 10 de mayo y que, mientras lo esté, es el Gobierno el que tiene la potestad de dirigir todo el proceso, aunque cuente para ello con las comunidades.

Así, Illa ha recordado que el confinamiento sigue plenamente vigente y que solo se ha decretado "una medida de alivio, los paseos de los niños". Y que no está previsto que esto se amplíe a otros colectivos "No hay nuevos colectivos ni sectores que puedan beneficiarse de medidas de alivio. El real decreto lo permite, pero no las tenemos previstas porque no hay datos que indiquen que puedan tomarse nuevas decisiones".