Josep Bou (PP) denuncia que le han roto una ventanilla del coche

El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha denunciado a través de las redes sociales que le han roto una ventanilla del coche, que tenía estacionado en un aparcamiento público.

"Acabo de llegar al parking y me encuentro una de las ventanillas de mi coche destrozadas y les aseguro que no era para robarme... este no es el camino de Cataluña, ni de la gente de paz...", ha escrito Bou en Twitter.

El apunte va acompañado de un vídeo en el que el empresario y concejal barcelonés asegura que "esto es la Barcelona que quieren los nacionalistas, la gente de paz. Si este es el camino de Cataluña, mal vamos. Pienso que se equivocan".

En otro tuit, Josep Bou ha responsabilizado al presidente de la Generalitat de los disturbios en las cercanías de la comisaria de Policía en la Via Laietana.

"Es muy grave. ¿Qué tiene que pasar en Barcelona para acabar con esto? Quim Torra eres responsable de tanto odio y violencia! Basta ya", ha escrito junto a imágenes de manifestantes lanzando objetos contra furgonetas de la Policía Nacional que bajaban por esta calle.