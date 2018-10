El aspirante de Ciudadanos a las primarias para la Comunidad de Madrid se presenta porque cree que "Aguado ha fracasado"

Juan Carlos Bermejo, el empresario madrileño afiliado a Ciudadanos que ya compitió con Albert Rivera por la presidencia de Ciudadanos, ha oficializado este miércoles su precandidatura a las primarias para la presidencia de la Comunidad de Madrid criticando la gestión del que será su rival, Ignacio Aguado. A su juicio, el líder de su partido en Madrid ha fracasado y no es "el candidato ideal" para volver a intentar ganar porque no ha sabido "ejecutar las demandas" que reclama la ciudadanía de Madrid ni tampoco ha logrado que el PP cumpla con muchas de las medidas que cerraron ambos partidos en el pacto de investidura.

"No estamos satisfechos con los resultados de Ciudadanos en Madrid, el balance de lo logrado es bastante deficiente". "El PP ha seguido campando a sus anchas", ha sentenciado.

Flanqueado por dos de las mujeres que comparten su proyecto, 'Esencia Ciudadana', Bermejo ha asegurado que se presenta a las primarias "alentado por muchos militantes del partido" con el objetivo despertar a aquellos "que están dormidos, sin ilusión" y "para ganar en Madrid".

Pese a que considera que Aguado ha hecho un "buen discurso" frente al PP, "potente" y en ocasiones muy duro incluso, en su opinión éste no se ha traducido luego en hechos y el portavoz en la Asamblea de Madrid de su partido "no ha sabido ejecutar las demandas del pacto con Ciudadanos. "La retórica no basta, hay que ir a los hechos", ha señalado.

La corrupción en Madrid, "más arraigada que nunca"

En concreto, Bermejo ha recordado que "la corrupción sigue arraigada más que nunca en nuestra región" sin que Ciudadanos haya sido capaz de poner fin a pesar de que ese siempre ha sido el eje del discurso con el que se han presentado ante los madrileños. Dicho esto, ha lamentado que durante la etapa de Cristina Cifuentes Ciudadanos tuvo la oportunidad de forzar elecciones anticipadas y no lo hizo a pesar de que "probablemente las hubiéramos ganado".

No obstante, ha reconocido en Aguado la cualidad de ser "una persona honesta e íntegra", y ha achacado su fracaso en que posiblemente no haya tenido libertad de acción y se haya plegado a las "instrucciones" de la dirección nacional. "Yo no dependo de nadie ni dependo de la política. Los ciudadanos y los afiliados pueden estar tranquilos por eso", ha dejado claro.

El rival de Aguado también ha criticado el acto que Ciudadanos está preparando para el próximo día 20 de octubre en un teatro de Madrid en el que los protagonistas serán Begoña Villacís y el propio Aguado. Un acto que supondrá de hecho un espaldarazo a ambos por parte de la dirección del partido como candidatos para el Ayuntamiento y la Comunidad, respectivamente. Villacís y Aguado ya formaron támdem en las anteriores municipales y autonómicas y aunque no hay confirmación oficial, ahora se espera que repitan.

Un acto "para lanzar a Aguado y Villacís"

"Creo que es un acto para lanzarles a ellos", ha opinado, para añadir a renglón seguido que "habrá que ver qué pasa con el tema de la financiación" de ese acto dado que le parece que si lo paga el partido también debería sufragar los gastos de campaña de los afiliados que se presenten a las primarias. "Aquí nos pagamos todos lo nuestro o el partido paga a todos", ha zanjado.

Bermejo tiene 47 años es economista y empresario madrileño, y milita en el municipio de Las Rozas. Sus prisas para lanzar su precandidatura las explica porque no quiere que le pase como cuando compitió con Rivera, que el partido estableció un plazo de tres días escasos para hacer campaña. Igual que acaban de hacer en Andalucía.

"Quiero tener tiempo de que los afiliados sepan cuáles son mis prioridades para Madrid", cuyos ejes ya adelantó a eldiario.es el pasado domingo al desvelar sus intenciones de presentarse a estas primarias. Además de la "lucha contra la corrupción", "la mejora de una red de transporte mal distribuida" en la capital; mejorar también la sanidad y una educación "politizadas", y, en este último caso, "manchada por los escándalos universitarios; y una clara "apuesta por una economía productiva pujante y un sector público eficiente".

"Viene una nueva recesión de caballo y hay que estar preparados", vaticina.