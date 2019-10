La Junta Electoral Central obliga a Más País y Vox a retirar sus anuncios de Facebook

La Junta Electoral central ha obligado este miércoles a Más País y a Vox a retirar varios anuncios de Facebook en los que, según el órgano arbitral, existe una "petición directa del voto". Según la legislación que regula el proceso electoral, los partidos no pueden pedir expresamente el voto antes de la campaña. El artículo 53 de la LOREG, recuerdan en su escrito, dice lo siguiente: "Desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior".

La decisión de la JEC parte de una denuncia del Partido Popular. En el caso de Más País, se estima la reclamación porque "la mayoría de dichos anuncios expresan una petición de voto" y ponen como ejemplo este extracto: "Si queremos garantizar el futuro de las pensiones no podemos permitir que se paguen con sueldos precarios. Es necesario que la Constitución reconozca su subida al mismo ritmo que el IPC. Las pensiones son un derecho, no un regalo. Íñigo Errejón".

En el mismo escrito, añaden: "Nos encontramos ante inserciones publicitarias que contienen una petición del voto y que han sido contratas por la formación política denunciada infringiendo el artículo 53 de la LOREG" y que "el hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que directa o indirectamente pretenda la captación de sufragios".

En el caso de la denuncia del PP contra Vox, acusan al partido de Abascal de mantener "activos diferentes anuncios, cuya difusión había sido contratada en las páginas de la sección de anuncios de Facebook". Según indican, dichos anuncios "expresan una petición del voto". Y ponen como ejemplo: "Hay que ir más allá, tenemos que ser muchos más. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Comparte este vídeo para que el sentido común desborde las urnas el 10N".

"A la vista de lo anterior, se ordena la retirada de tales inserciones publicitarias publicadas en la página que el partido político de referencia mantiene en Facebook", zanja la JEC.

La semana pasada, la Junta Electoral también pidió la retirada de varios anuncios de Facebook de Unidas Podemos por el mismo motivo. En este caso, la decisión se tomó tras una denuncia de Ciudadanos.