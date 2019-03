La Junta Electoral exige a Torra que ordene retirar lazos amarillos y esteladas de la Generalitat en 48 horas

La Junta Electoral Central requiere al presidente catalán, Quim Torra, que ordene en un plazo de 48 horas la "retirada inmediata" de todos los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos de la Generalitat de Catalunya. Así lo ha estimado el organismo en su reunión de este lunes en respuesta a un recurso interpuesto por Ciudadanos en contra de la utilización de esos símbolos del independentismo en periodo electoral.

El organismo considera que los gobiernos deben velar por la "neutralidad" de los procesos electorales y que no lo hace si tiene esos símbolos en sus edificios porque son "partidistas". La argumentación de la Junta Electoral es que los lazos amarillos se usan "para recordar a dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se encuentran en situación de prisión preventiva" y en el caso de las banderas esteladas son "símbolo de determinadas formaciones políticas".

Por tanto, concluye el organismo "ambos son signos que pueden ser legítimamente utilizados por estas formaciones políticas en su propaganda electoral pero no por los poderes públicos ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política".

Para la Junta Electoral ese principio de neutralidad no se cumple si en los edificios de la Generalitat se exhiben esos signos "partidistas" y afirma que los gobiernos no deben tener ideología durante los procesos electorales. "Las libertades ideológicas y de expresión son derechos fundamentales de las personas, no de los gobernantes", reza el escrito.

La decisión, que estima la petición del partido de Albert Rivera de eliminar, puede ser recurrida ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al igual que el rechazo que ha aprobado este mismo lunes de prohibir las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros, tal y como solicitaron PP y Ciudadanos.