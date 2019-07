JxCat decidirá su voto el lunes y dice que hay motivos para el "no" a Sánchez

JxCat decidirá el lunes por la noche si facilita la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, pero la diputada en el Congreso Laura Borràs ya ha avanzado que, en estos momentos, hay "muchos motivos para votar que no".

"No se dan los condicionantes para poder votar a Pedro Sánchez. El catalanismo político no ha regalado nunca sus votos y no se entendería que lo hiciera ahora", ha asegurado Borràs en rueda de prensa en el Parlament, donde ha acusado a Sánchez de "arrogancia", de "aversión al pacto" y de querer "humillar a la oposición".

En este sentido, ha criticado que el presidente en funciones haya "menospreciado" a los siete diputados de JxCat y que ni siquiera les haya llamado a participar en las últimas rondas de contactos.

"Las urnas no le han dado el derecho a la arrogancia, ni el derecho a un Gobierno en solitario, ni el derecho a rehuir los pactos", ha avisado Borràs, para quien la "soberbia" de Sánchez "solamente sería entendible si dispusiera de una mayoría absoluta que no tiene".

Como no la tiene, la número dos de JxCat en el Congreso le ha instado a tomar la iniciativa para concretar cuál es su propuesta de Gobierno para los próximos cuatro años y si va a excluir de su proyecto a cualquier persona "que hable de presos políticos".

Será entonces, cuando tengan todos los detalles, cuando los siete diputados de JxCat decidirán el sentido de su voto, que por ahora está abierto.

De hecho, en el seno de JxCat persiste un intenso debate sobre si hay que facilitar o no que el líder del PSOE siga en la Moncloa, que todo apunta que se resolverá en función de si hay un acuerdo 'in extremis' entre los socialistas y Unidas Podemos.

Varias voces del espacio posconvergente -entre ellas las de los tres presos en la cárcel de Lledoners (Barcelona), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, además de la del diputado en Madrid Sergi Miquel- son partidarias de la abstención si hay un pacto entre PSOE y Unidas Podemos.

Por contra, tanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como un sector de independientes de JxCat -entre ellos los diputados en el Congreso Laura Borràs, Míriam Nogueras y Jaume Alonso-Cuevillas- abogan por un 'no' si Sánchez no se abre a dialogar sobre el derecho a la autodeterminación.

"Tendremos que decidir después de escuchar su propuesta: no sabemos si es un Gobierno en solitario, no sabemos si es un Gobierno con Podemos con vetos", ha insistido Borràs.

Y ha añadido: "No sabemos a qué atendernos y, por lo tanto, tenemos muchos motivos para poder votar que no. En estos momentos no se han movido las circunstancias, pero estaríamos encantados de que los gestos de Pedro Sánchez indicaran que quiere hacer política y dialogar. Y si quiere hacer eso, nos va a encontrar siempre".