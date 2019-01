Levy muestra la puerta de salida a Cosidó, al que Casado da un papel protagonista en la convención del PP

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha mostrado este viernes la puerta de salida al portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó. La insinuación para que dimita llega después de que el excomisario José Manuel Villarejo implicara a Cosidó directamente en la Operación Kitchen, que investiga la utilización de fondos reservados autorizados por el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando el hoy portavoz en la Cámara Alta era el director general de la Policía.

"Las cosas que escucho, las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del PP", ha apuntado Levy en una entrevista en la Cadena Ser ante la pegunta de la supuesta vinculación de Cosidó con la trama. "Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y, desde luego, pensar que las siglas siempre están por encima de las personas", ha zanjado.

Levy ha pronunciado estas palabras apenas unas horas antes de que comience la Convención Nacional del PP, el gran congreso ideológico en el que precisamente Cosidó tendrá un papel protagonista. El portavoz popular en el Senado será el encargado de moderar una mesa sobre "la delincuencia y la violencia contra las mujeres". Se trata de uno de los debates más destacados del cónclave en el que el líder del PP, Pablo Casado, ha dado a Cosidó el papel de árbitro.