El Libro blanco y negro del terrorismo en la UE sumó 88 fallecidos en 2017

El Libro blanco y negro del terrorismo en la Unión Europea, que elabora cada año la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa, sumó 88 nuevos fallecidos en su actualización de 2017, entre ellos los asesinados en los atentados del pasado agosto en Barcelona y Cambrils.

Pagazaurtundúa presentó la última revisión del estudio, que recoge a las víctimas en suelo comunitario pero también a los europeos fallecidos en ataques en terceros países, junto a la presidenta de la Comisión Antiterrorista de la Eurocámara, Nathalie Griesbeck, y el director de la asociación belga de víctimas del terrorismo V-Europe, Philippe Vansteenkiste.

En total, 70 personas fueron asesinadas en 2017 por actos terroristas en la Unión Europea y 18 europeos murieron en ataques perpetrados fuera de las fronteras comunitarias.

Pagazaurtundúa destacó lo "positivo" de que el número de fallecidos en la UE por terrorismo sea inferior al de 2016, pues hubo en suelo europeo 70 muertos ante los 145 de 2016.

El libro también destaca que España sigue a la cabeza de la Unión en cifras totales en el periodo 2000-2017, con 269 víctimas, aunque en 2017 fue el Reino Unido el que registró un mayor número, 38 fallecidos, frente a los 16 en España.

"No es que no hayan actuado o no hayan querido atentar, pero por las detenciones o por medidas de precaución que empiezan a funcionar vemos la tendencia de reducción de víctimas mortales", valoró la eurodiputada vasca.

Pagazaurtundúa señaló que es importante hacer estadísticas porque "sin los datos no se pueden poner los nombres", y dijo que el mayor favor a los terroristas es desproteger a las víctimas.

"El maltrato a las víctimas es el peor mensaje a los terroristas, decirles que no nos importan, que no estamos dispuestos a defendernos y defenderlas" a las víctimas, añadió.

Asimismo, apuntó que no en todos los países se han desarrollado protocolos de atención desde el primer momento a las víctimas como en España o Francia, que, dijo, "son líderes en la protección" a las víctimas del terrorismo.

En ese sentido, dijo confiar en que pueda revisarse la directiva europea de víctimas del terrorismo en los próximos meses a partir, entre otras aportaciones, de las conclusiones de la comisión europarlamentaria de la que es miembro y que fue puesta en marcha en otoño de 2017.

En la presentación del libro de Pagazaurtundúa también estuvo presente otra víctima de ETA, la eurodiputada popular Teresa Jiménez Becerril, así como su compañero de filas y exdirector de la Policía Agustín Díaz de Mera.

Este miércoles, la Comisión Antiterrorista de la Eurocámara celebrará una jornada sobre la atención de la víctimas, en la que participará el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, así como víctimas de ETA y otras organizaciones criminales.