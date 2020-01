Maduro pide a Guterres que una misión de ONU acompañe comicios legislativos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este jueves al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que nombre una comisión de acompañamiento para las elecciones legislativas previstas para este año en el país.

"Invito al secretario general de la ONU, mi amigo António Guterres, se lo estoy diciendo con tiempo, Venezuela quiere que la Secretaría General de la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales", dijo el mandatario durante un acto político en Caracas.

Estos comicios todavía no tienen fecha estipulada y el grueso de la oposición no ha decido si participará en esta contienda pues no confía en el árbitro electoral, conformado por una mayoría de autoridades cercanas al Ejecutivo.