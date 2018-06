Margallo defiende que los afiliados tengan "la última palabra" y que haya debates: "Aunque nos partamos la cara"

El candidato a liderar el PP y exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha defendido que, en el proceso de renovación de liderazgo popular, sean los militantes los que tengan "la última palabra" pese a que el sistema de segunda vuelta abre la posibilidad de que pasen los dos candidatos más votados y el presidente del partido sea finalmente elegido por los compromisarios en el congreso.

Sin embargo, en declaraciones a los medios antes de reunirse con el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, Margallo se ha mostrado convencido de que se haría "un mal servicio" al partido "si el concilio de notables anula el voto de la militancia". Al tiempo, ha vuelto a pedir que haya debates entre los candidatos a suceder a Mariano Rajoy.

"Debatir, aunque nos partamos la cara en los debates, es mejor que dejar un PP partido porque no se ha resuelto el problema con valentía", ha reivindicado, convencido de que es clave que los aspirantes para que puedan contraponer sus propuestas antes de la votación de los afiliados. No en vano, ha vuelto a insistir en que "esto es un concurso de ideas, no de belleza".

Muy crítico con lo de "estar uno en Santiago y otro en Alicante haciendo declaraciones no contrastadas", ha animado a los medios a convocar debates para que acudan los candidatos que quieran y, para los que no vayan, que quede "la silla vacía".

"Los militantes son maduros, y hablar de transparencia y diálogo hurtando un debate antes de que voten, me parece un contrasentido", ha aseverado.

LA "ÚLTIMA PALABRA", DE LA MILITANCIA

Aclarado este punto, ha constatado que el sistema de doble vuelta establecido, a su juicio, "no es bueno". Así, ha advertido de que el hecho de "que haya primarias para que hablen los militantes y después una especie de capítulo conciliar que pueda votar de forma distinta", supondría, de materializarse, "un cierre en falso".

De hecho, preguntado por la propuesta de María Dolores de Cospedal de una candidatura de integración entre los dos candidatos más votados, Margallo ha interpretado que "en román paladino" lo que quiere decir es que "acepta que los militantes tengan la última palabra y que no hay segunda vuelta".

"A mí eso me parece razonable, creo que haríamos un mal servicio si el concilio de notables anula el voto de la militancia. Vox populi, vox Dei", ha reivindicado.

Dicho esto, ha insistido en la importancia de que los candidatos puedan confrontar sus propuestas mediante debates y ha animado a los medios a hacerlos. "Debatir, aunque nos partamos la cara en los debates es mejor que dejar un PP partido porque no se ha resuelto el problema con valentía", ha apelado.