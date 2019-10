Sánchez vuelve a evitar una conversación con Torra y Marlaska reclama "que condene la violencia sin equidistancias"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a intentar este domingo hablar por teléfono con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. No lo ha conseguido: desde Moncloa le han dicho que Sánchez estaba reunido y que no se podía poner pero tratarían de realizar el contacto más adelante, según han informado fuentes de la Generalitat a la Agencia EFE. Este sábado Torra ya llamó al presidente en funciones, que no le respondió y pidió a través de un comunicado que "condene rotundamente la violencia".

Una idea en la que ha vuelto a incidir este domingo el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que ha pedido a Torra y a su gobierno que condenen la violencia "sin equidistancias", porque "nadie en Catalunya, ni en el resto de España ni a nivel internacional entiende que no lo haya hecho aún". Marlaska ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la semana de protestas en Catalunya: "Los disturbios van a menos, pero nosotros seguimos en nuestro plan de anularlos".

El ministro del Interior en funciones ha defendido que los altercados constituyen "un problema de orden público", ante el que "nadie puede ser ambiguo". Para solucionarlo, ha explicado, hace falta pasar por cuatro puntos fundamentales. Entre ellos, que todas las fuerzas políticas "se desmarquen de la violencia", porque, ha expresado, "la unidad democrática es imprescindible para vencer al independentismo violento".

El siguiente punto pasa por continuar con el reconocimiento "a la magnífica labor de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Algo que ha valorado al inicio de su intervención, cuando ha aprovechado para rendir en nombre del Gobierno "un tributo muy especial a los agentes heridos" y a sus familiares: "Las instituciones son plenamente conscientes de su sacrificio".

Además, ha remarcado la importancia de "aislar a los violentos", por donde pasa el último de los puntos propuestos para solucionar este conflicto que entra en su séptimo día: "Democracia, sí; violencia, jamás", ha subrayado.

"Quienes se sitúan en el desorden público se están encontrando con la Constitución Española y el Código Penal. Si el problema es de orden público, la respuesta del Estado Social y Democrático de Derecho es de orden público". Así, ha defendido "la actuación legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para neutralizar la violencia".

Balance de policías heridos y detenciones

Finalmente, Marlaska ha explicado que 288 agentes han resultado heridos durante la semana de altercados, de los cuales 153 son mossos, 134 pertenecen a la Policía Nacional y uno es guardia urbano. También ha informado de que 194 personas han sido detenidas (154 por los Mossos, 32 por la Policía Nacional y 8 por la Guardia Urbana).

También se ha referido a los arrestados que han ingresado en prisión a lo largo de la semana. Este domingo hay 18, aunque "quedan aún detenidos de ayer que están pendientes de pasar a disposición judicial". En lo que se refiere a los vehículos policiales dañados, son 267, de los que 43 son de los Mossos, 221 de la Policía Nacional y 3 de la Guardia Urbana.