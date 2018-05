Maroto (PP) apuesta por la "firmeza" en Cataluña, pero desde la "unidad"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha abogado hoy por que haya una respuesta de "firmeza" frente a la situación generada por el nuevo Govern de Quim Torra en Cataluña, pero desde la "unidad de los partidos constitucionalistas".

Maroto, que ha participado hoy en Vitoria en un encuentro con cargos y afiliados de su partido en Álava, ha dicho que los políticos independentistas catalanes están trasladando que "no quieren estabilidad institucional, ni social ni económica".

"Un gobernante que no quiera estabilidad ni para las cuentas, ni para la sociedad ni para la política de sus instituciones no es un buen gobernante y no se está ajustando a lo que una mayoría demanda", ha afirmado.

Tras considerar que la actuación del Gobierno y del PP en torno a Cataluña hasta el momento ha sido la correcta y que "van a seguir haciendo lo que tienen que hacer, sin duda alguna", Maroto ha acusado a los "independentistas de Cataluña de plantear ahora más de lo mismo", por lo que habrá "una apropiada y contundente".

A su juicio, esta respuesta ante "el reto de los independentistas" debe darse desde "la unidad política de las fuerzas constitucionalistas", aunque "puede haber alguien que quiera salir corriendo a decir el mensaje más contundente y romper la unidad".

"Nosotros preferimos firmeza pero dentro de la unidad política que ha surtido efectos y vamos a seguir trabajando para que sea así", ha sentenciado.

El vicesecretario de Política Social y Sectoral del PP se ha referido a la previsible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado esta próxima semana y ha afirmado que "ojalá el consenso" que va a posibilitar esa aprobación hubiera sido más amplio "y afectase también al PSOE".

Maroto ha criticado a los socialistas porque "sus recetas" ya se sabe que "no funcionan, generan desempleo y destruyen riqueza económica" y a "otras opciones" del panorama político nacional que "están buscando su momento, cuando mejor que pensar en lo que puede pasar dentro de dos años es mucho más útil pensar en lo que les pasa hoya muchos españoles":

"Rajoy ofrece estabilidad y unidad para unos presupuestos sociales y unos están en la ruptura de Cataluña con España, otros en redistribuir la riqueza pero se olvidan de crearla primero y otros montando plataformas con el único objetivo de rascar votos o mirando las encuestas para decir una cosa hoy y la contraria mañana", ha concluido.