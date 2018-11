Urbán carga contra las primarias "con calzador" lanzadas por Iglesias: "No son buenas para Andalucía ni para la gente"

El dirigente de Podemos y líder de la corriente Anticapitalistas, Miguel Urbán, ha cargado este viernes contra las primarias lanzadas por Pablo Iglesias ante la posibilidad de un adelanto electoral. Urbán ha asegurado que el proceso "no es bueno para Andalucía ni para la gente".

El eurodiputado, que ha mantenido un encuentro informativo con los medios al regreso de un viaje a México, ha criticado precisamente que las primarias coincidan con las elecciones andaluzas. "Son primarias con calzador", ha apuntado. El dirigente, que comparte militancia de sector con Teresa Rodríguez, ha recordado que ni la dirigente andaluza ni él mismo pudieron estar presentes en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal que aprobó la convocatoria.

"Me hubiera encantado haber podido participar, pero no sé había avisado de que se iba a debatir esto", ha apuntado "Toca hablar de Andalucía", ha asegurado Urbán el día del cierre de la campaña. "Toca hablar hacia afuera, no hacia adentro", ha dicho.

El dirigente ha asegurado que Anticapitalistas mantiene todas las opciones sobre la mesa, incluida la de presentar una lista alternativa a la de Iglesias. Esa decisión, ha dicho, se tomará el lunes con los resultados sobre la mesa "Nos estamos jugando el inicio del ciclo electoral", ha apuntado. "Hablemos de prepararnos para las generales después de Andalucía", ha zanjado.