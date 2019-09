Moreno apoya España Suma como fórmula "razonable y viable" frente a Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha respaldado este lunes la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de concurrir con España Suma si hay elecciones al considerar que es una fórmula "razonable, sensata y viable" para impedir que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno.

"Es muy sencillo: ¿queremos que gobierne Pedro Sánchez o no?, esta es la pregunta", ha recalcado Moreno al ser preguntado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que ha sido presentado por Casado.

El presidente andaluz ha recalcado que la mayoría de los votantes que no son de izquierda no quieren que el secretario general del PSOE continúe en La Moncloa.

Para lograrlo, ha señalado que "solo hay una opción", que es concurrir con una fórmula política que permita al centroderecha competir con Sánchez y, en este sentido, ha defendido como "muy razonable y viable" la coalición España Suma.

Ha asegurado que en este caso "evidentemente, el PP no tiene que perder la siglas", porque es un partido "completamente necesario para la vida pública y la sociedad española".

Según Moreno, el PP forma parte de la "columna vertebral de España" y un "dique de contención" a las políticas de los presidentes socialistas Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

Otra cosa es, ha añadido, que se busquen modelos de coalición para un proceso electoral, "siempre respetando la singularidad y personalidad de cada fuerza política", porque "es la única manera de competir y conseguir que Pedro Sánchez no sea presidente".

No obstante y ante las reticencias de algunos dirigentes autonómicos del PP, ha admitido que esa coalición "no se asemeja" a las peculiaridades de algunas comunidades, pero para el conjunto de la nación, ha dicho, que lo ve "absolutamente claro".

En su opinión, hay que tener en cuenta que el centro derecha se ha fragmentado y que el PP ha visto "empequeñecido" su espacio, por lo que ha abogado además por que el acuerdo con las otras fuerzas políticas llegue "antes de las elecciones".

Ante la negativa a la coalición electoral manifestada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, argumentando que no tapará la corrupción del PP, Moreno ha subrayado que "el primero que no tapa la basura es el PP" y ha recalcado que no se les puede achacar casos judiciales de hace una década.

El presidente de Andalucía ha insistido en que la situación actual es distinta y ha señalado que, en cualquier caso, su partido está preparado para acudir a las urnas si finalmente se convocan elecciones.

En el mismo sentido, el líder del PP ha remarcado en el desayuno que si los españoles tienen que volver a votar en noviembre al PP le van a encontrar "donde siempre, en la responsabilidad, dispuestos a sumar, preparados para desbloquear la situación" y también para romper el "círculo vicioso" de la izquierda.

Y ahí Pablo Casado ha insistido en el "ejemplo" que dio Juan Manuel Moreno al pactar con Ciudadanos y Vox tras las elecciones en Andalucía para impedir que el PSOE siguiera gobernando en esta comunidad autónoma, una estrategia que propone aplicar también para el Gobierno de España.

Porque para el presidente del PP, si el PSOE ha sido capaz de entenderse con Bildu y ERC, de "aliarse con los herederos de Batasuna", con ERC o con Junts per Catalunya "¿cómo no vamos a llegar a un punto en común con los que defendemos la moderación, la firmeza, la unidad y la prosperidad?", ha planteado.