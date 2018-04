Camps dice que no conocía "para nada" a Orange Market y que quiso el Congreso del PP fuera en València para venderla

Así lo ha indicado Camps en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana, donde ha manifestado desconocer el motivo del retraso en el abono por parte del PP de la factura de 568.000 euros por la celebración en Feria Valencia del Congreso Nacional del PP en 2008.

Respecto a la relación entre Orange Market y la Feria Valencia, ha remarcado: "No tengo ni idea de cómo apareció Orange Market en Feria Valencia". "Ya lo he dicho mil veces, yo no sabía ni que existía Orange Market y, por tanto, sus responsables tal cual no existían", ha subrayado.

En este sentido, Camps ha admitido que sabía quien era uno de los responsables de esta mercantil y uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, pero pensaba que era "un profesional liberal" que se encargaba de organizar los actos del partido. "Para nada tuve conocimiento jamás de la existencia de esta empresa. Nunca", ha insistido.

Respecto a las declaraciones en esa comisión del extesorero del PP, Luis Bárcenas --quien apuntó que la celebración del Congreso en València se había pactado en una cena en la que participó el propio Camps el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa; el extesorero, Álvaro la Puerta y el exsecretario general del PP Ángel Acebes--, el 'expresident' ha negado este extremo y ha relatado que la decisión la tomó la Junta Directiva Nacional del partido.

Camps ha explicado que él lo propuso en el comité ejecutivo nacional, que se reunió después de las elecciones del 2008, y que fue "una reunión muy complicada". "Yo como sé que desgraciadamente cuando el centro derecha va separado pierde ante la izquierda pero cuando va unido gana siempre, me di cuenta que de ahí teníamos que salir todos muy unidos. Entonces yo hablé el primero en aquel comité y a mis compañeros les dije: Hoy podemos empezar a ganar las elecciones siguientes y es necesario ganar cuanto antes porque Zapatero nos destruye el país", ha explicado.

Asimismo, ha contado que mostró su apoyo a Rajoy y que, además, trasladó que "sería un honor que el PP hiciese un Congreso Nacional en València" que era "un ejemplo de trabajo y prosperidad. "Creía que era la oportunidad para València y una buena forma de vender la ciudad y la comunidad autónoma a alcaldes, concejales, observadores extranjeros y medios de comunicación y yo creo que la imagen de València quedó magníficamente reflejada en los medios". "Fue una decisión política", ha subrayado.

(((Seguirá ampliación)))