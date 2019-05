Osuna (PSOE) agradece la mayoría absoluta en Mérida y se compromete a seguir gobernando "para todos"

"Me voy a comprometer a gobernar para todas y para todos, para los que me han votado y para los que no me han votado", ha espetado Osuna en una rueda de prensa en la sede local del PSOE de Mérida cuando se llevaban escrutados más del 95 por ciento de los votos y el PSOE logra la mayoría absoluta en la ciudad.

"Quiero ser el alcalde de todos los vecinos y vecinas de Mérida, porque así debe ser, me hayan votado o no", ha insistido el candidato socialista, quien ha agradecido a los emeritenses el apoyo recibido por su candidatura, y ha añadido que espera "poder devolver a la ciudad de Mérida todo" lo que según ha dicho le han "dado" durante esta legislatura y en los cuatro años que "quedan" por delante en el poder.

Finalmente, ha incidido en que su equipo seguirá gobernando Mérida "con la misma humildad" y con el "mismo compromiso" y la "misma decencia" que hasta ahora.

"Vamos a seguir gobernando con la misma humildad, con el mismo compromiso por Mérida y con la misma decencia, para ellos y para ellas, para todos", ha añadido.