Los partidos abren la puerta a una reforma del Código Penal tras la sentencia de 'la manada'

La sentencia de 'la manada', que condena a sus cinco integrantes por abuso sexual y no agresión sexual como solicitaba la Fiscalía, no ha gustado a nadie en el arco parlamentario. La tradicional respuesta de respeto a las decisiones judiciales se ha traspasado en esta ocasión y los partidos han lamentado e incluso cuestionado el fallo de la Audiencia de Navarra. Pero más allá de esa crítica, los partidos plantean incluso la necesidad de reformar la legislación para cambiar las especificaciones de los delitos.

PP,, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos se han mostrado abiertos a modificar el Código Penal para precisar los tipos sobre el abuso sexual y la agresión sexual. La diferencia entre ambas calificaciones es lo que ha llevado al tribunal a considerar que no hubo una violación, porque no ve violencia o intimidación "real" en los hechos ocurridos en los sanfermines de 2016, cuando cinco hombres abusaron sexualmente de una joven en un portal de Pamplona. Eso sí lo acredita la sentencia, que ve "preeminencia" de ellos sobre una víctima en actitud de "sometimiento y pasividad".

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha reconocido que le "cuesta asumir el contenido" del fallo y ha planteado que es "un momento para hacer una reflexión" sobre la forma en la que está tipificada la violencia sexual en la legislación española. "Quizá haya que empezar a pensarse cambiar las calificaciones de los tipos o como está configurado en nuestro derecho la agresión sexual y el abuso sexual, qué se considera violación y qué no", ha dicho la ministra en una entrevista en la Cope.

No obstante, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no ha sido tan tajante y, aunque ha reconocido que no le gusta la sentencia, ha dejado en manos de los grupos que "planteen" si quieren una modificación del Código Penal. Además, ha aprovechado para equiparar este caso con el de los jóvenes de Alsasua: "Tenemos que estar siempre alerta. Estas actuaciones en manadas atacando a una mujer, o a una pareja de guardia civiles son actuaciones condenables y merecen todo el reproche social", dijo en una entrevista en el canal 24 horas de TVE.

Unidos Podemos ha criticado duramente la decisión judicial y apuesta por modificar el concepto de "consentimiento" en el Código Penal a raíz de la sentencia de 'la manada' y lo enmarcan dentro del trabajo de reforma integral legislativa sobre "violencias sexuales en la que ya estaban trabajando.

"Hay una distancia de años luz entre lo que cualquier persona entiende por intimidación y violencia y lo que han entendido los jueces", ha apuntado Pablo Iglesias en una rueda de prensa: "Lo que produjo indignación no es la dureza de las penas" sino que "es evidente que hubo intimidación y violencia y los jueces no lo entendieron así". "Los hechos que se detallan en el fallo implican intimidación y violencia. Clama al cielo. No es un problema de interpretaciones diferentes de los hechos", ha añadido Iglesias. "Lo que se pone sobre la mesa es que a la vista de los hechos no se considere violación", ha insistido.

Por eso el grupo confederal creen que hay que reformar el Código Penal para "definir y acreditar la falta de consentimiento en este tipo de delitos", según ha detallado la diputada Gloria Elizo. "La crítica fundamental no son los nueve años de pena, sino el concepto penal que hace pasar a la víctima dos veces por algo tan trágico como es una agresión sexual", ha añadido.

PSOE y Cs apelan a la "calma": "No legislar en caliente"

En el PSOE tienen claro que el caso de 'la manada' fue una "violación y no un abuso", según ha sentenciado la número dos de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, en una entrevista en La Sexta. Aunque los socialistas creen que se trata de un "problema de interpretación del Código Penal" por parte de los jueces, se muestra partidario a estudiar la modificación: "Seguramente y con la calma suficiente habrá que cerrar bien el tipo penal de la violación para que no quede a la libre interpretación de los jueces", ha señalado Lastra.

"Hay gravísimos delitos como el de violación que hay que cerrarlos para que no tengan que ser objeto de demasiada interpretación", explica, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, a eldiario.es.

Para los socialistas es necesario poner en marcha el Pacto de Estado contra la violencia machista y ha urgido a que los jueces reciban formación en materia de violencia de género, como propusieron en una iniciativa parlamentaria registrada el pasado 19 de abril.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, también ha reconocido que "es difícil asumir resoluciones" como la de 'la manada' y se ha mostrado abierto a estudiar una reforma de la legislación penal, aunque ha advertido de que no se puede producir "en caliente".

"Soy partidario de dos cosas. De no legislar en caliente, de no legislar por un caso concreto; pero también de que el Código Penal tiene que ir evolucionando y la sociedad ver cómo mejoramos el Código Penal para ver como nos defendemos de determinadas agresiones", ha expresado Villegas ante los periodistas. "Debe hacerse en frío y con el mayor consenso posible", ha aseverado.