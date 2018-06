El PP asume el fracaso en la participación para elegir al sucesor de Rajoy: "Ni siquiera nuestros militantes se ilusionan"

El PP ya ha asumido que abrir a la militancia el proceso de elección del sucesor de Mariano Rajoy será un fracaso. Génova aún no ha dado a conocer el censo de afiliados que puede votar el próximo día 5 de julio pero ya muchos en el partido dan por hecho el batacazo. Según las previsiones y las primeras estimaciones, menos del 10% del total de militantes votarán en la primera vuelta, unos 60.000. Así que solo una exigua minoría de los 869.535 afiliados que la formación política dice tener decidirán el 5 de julio quién es su próximo líder o lideresa.

" Es imposible que seamos atractivos a los ciudadanos en las próximas elecciones si no conseguimos que nuestros propios militantes se ilusionen con nuestros procesos internos", ha manifestado este martes el candidato Pablo Casado a su paso por Zaragoza en el cuarto día de campaña. Casado, ahora que la participación se presenta ínfima, dice que habría sido partidario de que "votaran todos los militantes sin necesidad de inscribirse".

El coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, estima que el porcentaje de afiliados que se han inscrito y, por tanto, podrán votar, no será mayor al 8%. Así lo ha manifestado esta mañana en una entrevista en TVE donde ha comparado el volumen de participación con la habitual en los "últimos congresos autonómicos", cuando votaron "en torno al 7 o el 8%". "Creo que la cifra puede andar por ahí", ha afirmado. El PP admite, en todo caso, que su censo no está actualizado.

Primeros datos provisionales: entre un 6 y un 12%

A lo largo de la mañana se han avanzado algunos datos provisionales por comunidades autónomas, recogidos por Europa Press. Según estas cifras, solo un 6,7% de los 140.000 afiliados populares de la Comunitat Valenciana participarán, poco más de 9.300. La dirección regional que preside María Dolores de Cospedal, Castilla-La Mancha, ha registrado la inscripción de un 8,3% de los militantes: 4.300 de un total de 51.770. El 10,7% de los militantes del PP de Cantabria (1.523) se habrían apuntado a participar y el porcentaje sube ligeramente hasta el 12,3%. Se han inscrito 2.209 de los más de 18.000.

Los estatutos del PP dan un plazo de 15 días desde la convocatoria del Congreso para que los militantes completen este proceso de inscripción, condición sine qua non para poder votar. Este paso previo es asumido, aunque no compartido, por Pablo Casado. Pero no así por otros candidatos.

José Ramón García-Hernández ha enviado un escrito este martes al Comité de Organización del Congreso (COC) para exigir que se elimine esa necesidad de inscripción para poder votar. El candidato considera que se está "limitando el derecho al sufragio" y que una votación con un 10% de los militantes serían "unas falsas primarias". "Al ver esta cifra bordeamos el ridículo", ha dicho ante los periodistas a las puertas de Génova, 13.

"Nuestros militantes no están soliviantados"

Desde el Congreso, el portavoz popular Rafael Hernando también asumía esa baja participación y ha tratado de restarle importancia. A su juicio, si la militancia no se ha movilizado es porque "saben que todos los candidatos están suficientemente capacitados". "El PP somos un partido unido. Entonces los militantes no están soliviantados como en otras formaciones políticas ante una situación de primarias. No hay esa aprehensión que existía en otras formaciones", ha señalado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, en la Cámara Baja.

Hernando ha justificado, además, que "participa el que quiere" porque "los afiliados del PP son libres". "En estos momentos no hay la percepción de que el proyecto del PP corra peligro. Y como no corre peligro, los afiliados no están estimulados al 100% para acudir a salvar al partido", ha justificado.

El portavoz defiende que su formación "tiene un proyecto" con "unos candidatos excelentes", todos ellos "mejores que cualquiera que se sienta en el Consejo de Ministros". "Este partido defiende la libertad para ir y para no ir" a votar el 5 de julio. "Y los que no van es porque están tranquilos y les gustan todos", ha concluido. Por eso, ha considerado que sea cual sea el porcentaje de inscritos, los elegidos estarán completamente "legitimados".

El lunes terminó el plazo para que los afiliados se inscribieran en sus sedes para poder formar parte del censo el próximo 5 de julio. Todos deben estar al corriente del pago de las cuotas. El partido, en previsión de una baja movilización del electorado potencial, permitió que una eventual morosidad se solventara con una tarifa plana de 20 euros y abrió las sedes durante todo el fin de semana.