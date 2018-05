El PSOE avisa de que no tendrá "complejos" para apoyar un nuevo 155: "No constituye ningún esfuerzo"

"Vamos a seguir actuando desde la firmeza política". "Tenemos es una posición sin complejos". El PSOE sube el tono en su respuesta al desafío catalán en plena investidura de Quim Torra y con la inminente desactivación del 155 por la constitución de un nuevo Govern. Pedro Sánchez se reunirá este martes con Mariano Rajoy y en Ferraz tienen claro que no les costaría volver a apoyar al Gobierno en la "respuesta constitucional" a los movimientos del independentismo.

"Lo que tenemos es una posición sin complejos en este sentido. La primera vez que pones en marcha el 155 lleva acompañadas muchas prevenciones porque no se había utilizado nunca esa experiencia. Ahora sí hemos pasado por esa experiencia. Cuesta más la primera vez que la segunda", ha avisado el secretario de organización, José Luis Ábalos.

"Volver a colaborar, o a apoyar, o ratificar la respuesta constitucional no nos constituye ningún esfuerzo", ha reconocido el número tres de Pedro Sánchez ante una hipotética nueva activación del 155.

En la dirección socialista creen que no sería necesario esta vez llegar a un extremo como el de la declaración de independencia para intervenir la Generalitat, aunque no entran en qué supuestos tendrían que darse para que se pusiera en marcha el 155. ¿Qué supuestos se tienen que dar? Todos aquellos que encajen en el genérico de la Constitución que tienen que ver con la vulneración de la legalidad o el incumplimiento de las obligaciones de la Comunidad Autónoma y ahí es un ámbito en el que caben muchas situaciones", ha contestado Ábalos, que no ha precisado los escenarios.

A lo que sí apelan en Ferraz es a la "serenidad" frente a lo que Ábalos ha calificado de un "ataque de histeria" de Albert Rivera por precipitarse al plantear que no se levante el 155 ante la investidura de Torra. En el PSOE apelan a la necesidad de "convivencia" en Catalunya y de Catalunya con el resto de España. Los socialistas verían "normal" que Rajoy mantuviera un encuentro con Torra.

Otro de los temas del día en la sala de prensa de la sede del PSOE ha sido el de las encuestas después de que Metroscopia haya desbancado a los de Sánchez a la cuarta posición y de que el CIS pronosticara su estancamiento en un 22% de los votos.

Sobre las encuestas: "Parece un empeño histérico"

"Se publican demasiados sondeos para no haber convocatoria electoral y la gente lo sabe -ha respondido Ábalos-. Esto es como preguntarme en agosto qué ropa me voy a poner en enero. Si esto sirve a algunas formaciones para adquirir una dimensión mas allá de su realidad, como es Ciudadanos; pero lo único que puedo hacer es felicitarlos por su histórica victoria en las encuestas y esperar a que nos feliciten ellos en las urnas".

Ábalos ha insinuado que las encuestas que se publican en los medios de comunicación pretenden "generar un estado de opinión". "Parece un empeño histérico", ha dicho el secretario de Organización, que ve una intencionalidad de aupar a Ciudadanos, a quien ha recordado que no es un "momento histórico" ganar en las encuestas. "Hay apuestas más que encuestas. Asumimos no formar parte de la apuesta, pero no nos castiguemos", ha acabado.