El PSOE no eliminará las devoluciones en caliente de la 'ley mordaza' hasta que se pronuncie Estrasburgo

El PSOE esperará hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para eliminar o no las devoluciones en caliente que permite la 'ley mordaza'. Así lo ha confirmado la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, que ha asegurado que hasta que no haya una "sentencia de Estrasburgo" ni el Gobierno ni el PSOE en el Congreso pretenden pronunciarse, a pesar de que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana está llegando al fin de la tramitación parlamentaria.

"No vamos a legislar algo sobre lo que luego una sentencia puede modificar ", ha dicho la número dos del PSOE sobre el procedimiento que está abierto en el Tribunal Europeo a raíz de una denuncia presentada por unas personas migrantes que fueron esposados y entregados a las autoridades marroquíes tras saltar la valla de Melilla en 2014.

En un pronunciamiento inicial, Estrasburgo consideró que esa expulsión fue contraria al Convenio de Derechos Humanos, pero el Gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso que Pedro Sánchez no ha retirado. Es más, el Ejecutivo ha defendido los mismos argumentos que el PP en el procedimiento que sigue en marcha.

El Ejecutivo no pretende, por tanto, tocar las devoluciones en caliente hasta que haya una sentencia definitiva. El recurso contra la 'le mordaza' que el PSOE presentó en el Tribunal Constitucional recogía expresamente el rechazo a las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla y que se introdujo en la ley de extranjería a través de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsó Jorge Fernández Díaz. Lastra ha explicado que " en ese recurso está la base" del "planteamiento político del PSOE respecto a la ley mordaza". No obstante, ha matizado que en lo que respecta al 'rechazo en frontera' están "pendientes" de la sentencia del Tribunal Europeo.

La norma aún vigente establece que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". En estas expulsiones inmediatas a los inmigrantes no se les pregunta su nombre, no son identificados, no tienen opción a asistencia letrada y no pueden, por ejemplo, pedir protección internacional si su vida corre peligro.

Este jueves se reúne la ponencia de la Comisión de Interior precisamente para iniciar los trabajos para culminar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. El Congreso trabajará sobre la base de la propuesta del PNV, que quería modificar algunos aspectos, mientras que el PSOE había planteado la derogación completa de la norma. Los socialistas consideran que el texto del PNV puede generar un mayor consenso.

Lastra ha dejado las modificaciones en manos de la negociación parlamentaria que ahora se inicia: "Trabajaremos conjuntamente para derogar los aspectos más lesivos de la ley mordaza", ha afirmado. La dirigente socialista se ha referido en concreto a la identificación de los polícias: "No es lo mismo una grabar cuando se está haciendo una acción policial que un policía que está paseando con su familia. Mantenemos el mismo criterio".

"Este Gobierno no tiene debilidad parlamentaria"

En la rueda de prensa que Lastra ha ofrecido en el Congreso, ha aprovechado para celebrar la aprobación de varias normas en el Pleno de esta semana, entre ellas el decreto ley para derogar el impuesto al sol. "Estamos un poquito cansados del tema de la debilidad parlamentaria del Gobierno estos 84 diputados valen por 176 porque semana tras semana lo sacamos todo", ha expresado la número dos de Sánchez en el partido.

"Recuerdo cuando asumimos el Gobierno de la nación cómo los grandes medios acusaban al Gobierno de tener poco apoyo parlamentario. Tenemos bastante más que el PP. Este Gobierno no tiene ninguna debilidad parlamentaria", ha dicho Lastra coincidiendo con el inicio de las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que, al menos por el momento, cuentan con el rechazo de las fuerzas independentistas, fundamentales para su aprobación.

También se ha referido a la visita que Pablo Iglesias realizará al líder de ERC Oriol Junqueras en la prisión y en la que pretende pedirle el apoyo para las cuentas públicas que pactó con Sánchez. "No sé ni lo que va a hablar. No conozco ni lo que van a hablar ni le voy a preguntar", ha respondido antes de insistir en que el Ejecutivo negociará por su parte: "Donde se pactan y negocian los presupuestos es en el Congreso con el resto de fuerzas. Cuando lleguen los presupuestos a la Cámara negociaremos con los diputados de ERC en el Congreso", ha sentenciado. Los socialistas van a iniciar los contactos con PNV y Compromís y dejan a los independentistas para más adelante ante la complicación que supone su condición de que la Fiscalía elimine la acusación de rebelión sobre los responsables del procés.

Sobre la calificación de "puto amo" que ha hecho el dirigente del PP Fernando Martínez Maillo sobre Iglesias por, a su juicio, pilotar la política del Ejecutivo, Lastra ha comenzado diciendo que no valora "lo que dicen personajes como Maillo". "Me parece bien que tenga una buena impresión del señor Pablo Iglesias, yo también la tengo, es nuestro socio prioritario y sacamos medidas con ellos en el Congreso", ha apostillado.