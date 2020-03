Echenique: "España debe ser un ejemplo de cómo se acaba con el virus cuidando las condiciones de vida de la gente"

Unidas Podemos apoyará en el Congreso las medidas económicas y sanitarias que ha aprobado el Gobierno para combatir la epidemia del coronavirus y sus consecuencias. Así lo han asegurado sus dos portavoces en el Pleno extraordinario celebrado este miércoles tras la declaración del estado de alarma y la aprobación de un real decreto especial por parte de un Ejecutivo que cuenta con presencia de algunos de sus principales dirigentes, entre ellos su líder Pablo Iglesias o el coordinador de IU, Alberto Garzón.

El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha sostenido que la prioridad del Gobierno debe ser "proteger a la gente no solo del coronavirus". "Estamos también ante una importante crisis económica y social. El Estado debe proteger a familias, autónomos y pymes, especialmente a quienes viven en la frontera de la exclusión", ha sostenido.

"Estamos librando una guerra contra el coronavirus", ha dicho Echenique. "Los criterios económicos a aplicar deben hacerse cargo o serán contraproducentes. En tiempos de guerra, economía de guerra", ha zanjado.

El dirigente de Podemos ha comparado así las medidas adoptadas a partir de 2008, cuando se desató la crisis financiera, con las actuales. "En 2008 se tomó un camino, se rescató a la banca y se dejó caer a trabajadores autónomos y pymes. Queda claro que ahora hemos elegido el otro camino", ha dicho Echenique. "Hoy no estoy orgulloso solo de mi pueblo. Por primera vez en mucho tiempo estoy orgulloso también de mi Gobierno", ha añadido. El portavoz de Unidas Podemos ha concluido que "España debe ser un ejemplo de cómo se acaba con el virus cuidando las condiciones materiales de vida de la gente".

El dirigente de Podemos ha querido obviar las críticas de los grupos que le han precedido, PP y Vox. "Ni un minuto", ha sostenido, para añadir: "La patria no es un himno, una bandera ni, hoy menos que nunca, un rey. La patria es la gente que vive y trabaja en nuestro país. Y también las instituciones públicas comunes de todos que esa gente ha logrado construir para cuidarnos los unos a los otros, especialmente a los más vulnerables y cuando vienen mal dadas".

Refuerzo de la Sanidad y revisión de las privatizaciones

Echenique ha transmitido un apoyo generalizado a las medidas decretadas por el Gobierno, pero ha pedido aumentar la inversión en Sanidad. "El coronavirus aún se contagia en fase exponencial. Por eso hay que reforzar presupuestariamente la Sanidad pública y proteger a sus trabajadores, que son nuestra primera línea de defensa", ha sostenido.

El portavoz de Unidas Podemos ha reclamado además "analizar el papel de la privada y si la privatización parcial [de los últimos años] ha debilitado al sistema público", ha pedido.

Entre las peticiones, Echenique ha reclamado al Gobierno "alguna forma de ingreso mínimo que pueda proteger a los que no tienen rentas o las tienen muy pequeñas", también que la moratoria a las hipotecas se traslade "a las familias que viven de alquiler y que van a tener los mismos problemas que los demás o quizá peores".

Echenique se ha repartido el tiempo del grupo, como es habitual, con otros portavoces parlamentarios de las confluencias que forman parte de la candidatura. Excepcionalmente, solo ha intervenido el portavoz adjunto y secretario general del PCE, Enrique Santiago. El portavoz gallego, Antón Gómez-Reino, ha dado positivo en coronavirus y está en cuarentena. En cuanto al catalán, Jaume Asens, dejó escrita en Facebook su posición.

Santiago ha iniciado su discurso con un agradecimiento a los trabajadores "que van a su puesto de trabajo para que España funcione: sanitario, alimentación limpieza, transportes, energía, seguridad pública y tantos otros. Muchas gracias, estamos muy orgullosos y agradecidos por vuestra entrega, muchas veces en condiciones pésimas".

El dirigente de IU también ha recordado a los "cientos de miles de trabajadores que pierden su trabajo o lo ven amenazado" por culpa de la crisis. "Nuestro compromiso es que a la mayor brevedad se recuperen todos los puestos de trabajo perdidos. Y mientras, que todos los trabajadores tengan garantizados unos ingresos mínimos", ha añadido, para zanjar: "Afortunadamente hay un Gobierno progresista que no va a permitir que nadie se quede atrás y que las consecuencias la paguen los de siempre".

Santiago ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar el sistema público de salud. "Nos alegramos de que se sumen a los aplausos los que ayer desmantelaban la sanidad y beneficiaban a una privada que se ha demostrado inoperante", ha dicho irónicamente. El dirigente comunista ha sostenido que "los recortes [en Sanidad] han provocado que carezcamos de medios para dar una respuesta apropiada".

El portavoz adjunto de Unidas Podemos ha señalado que el grupo apoya "al Gobierno para reforzar el sistema sanitario". "La salud no puede ser un negocio. El patriotismo es ponerse al servicio de Gobierno, no ser insensible a las mayorías sociales. Toca salvar la vida de nuestros compatriotas y fortalecer el servicio público para que esto no vuelva a ocurrir", ha dicho.

Santiago ha lamentado algunas iniciativas políticas que se han puesto en marcha, como la sustitución de "la comida equilibrada de los comedores escolares por Telepizza", como ha hecho la Comunidad de Madrid.

Por último, Santiago ha reclamado "medidas contra las empresas apátridas que hacen ajustes aprovechando esta coyuntura" y utilizar "la inversión pública como arma de guerra". "Solo el pueblo salva al pueblo. Divididos sucumbiremos", ha zanjado.