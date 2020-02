Pablo Iglesias confía en que "sea positivo el trabajo" del PSOE y Unidas Podemos sobre la publicación del historial de 'Billy el Niño'

Unidas Podemos y el PSOE están trabajando para que pueda conocerse la hoja de servicios de Billy el Niño. Este lunes eldiario.es publicaba un informe recabado por la vicepresidencia de Pablo Iglesias, en el que han participado varios juristas, entre ellos el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello, que avala la publicación del historial del torturador.

Hace una semana, en la junta de portavoces, PSOE y UP votaron junto a PP, Vox y Ciudadanos en contra de publicar el historial de Antonio González Pacheco en virtud de los informes jurídicos de la Cámara Baja. Iglesias calificó de "error vergonzoso" aquella decisión, que cometió su grupo al "pensar que el informe de los letrados tenía razón".

Así, ahora, con el nuevo informe, el vicepresidente ha asegurado que tanto Adriana Lastra como Pablo Echenique están trabajando en este asunto. "Espero que el resultado de ese trabajo sea positivo", ha planteado sobre el estudio encargado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Iglesias ha insistido en que no se "estén vulnerando" los derechos del policía franquista "porque se conozca su actividad como funcionario público" y se publique su hoja de servicios.

Anticapitalistas planea la marcha

El vicepresidente y secretario general de Podemos ha respondido sobre la distancia con Anticapitalistas, que se está planteando no acudir a Vistalegre III, lo cual abre la puerta a la hipótesis de su abandono de la organización, que se debatirá a finales de marzo. "Creo que cuando no se puede seguir juntos, lo mejor es hacer las cosas bien y quizá en el futuro nos podamos encontrar", ha afirmado Iglesias, quien la pasada semana se reunió con dos de los dirigentes de la familia anticapitalista, Miguel Urbán y Manolo Garí.

¿Se están planteando dejar Podemos? "Se lo están planteando y eso no habla mal de ellos", ha respondido Iglesias por las discrepancias en torno al Gobierno de coalición, que Anticapitalistas siempre ha rechazado: "Si es incompatible, es lo más lógico y lo vamos a respetar, sabiendo que sin espacios orgánicos a veces es más fácil la colaboración.La gente está muy cansada de ver a compañeros dándose duro en los medios. Y si hay que separarse, hay que hacerlo sin dolor".

Además de la discrepancia del Gobierno de coalición, subyace la del proyecto andaluz: "Teresa [Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía] quiere un partido andalucista, y Podemos es de ámbito estatal que va a seguir en todos los territorios".

En la mesa catalana

Iglesias, por otro lado, ha confirmado que estará presente en la mesa de negociación de Catalunya. Según ha confirmado en La Sexta, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido que esté. Iglesias no ha aportado los nombres de las personas del Gobierno que le acompañarán. "No me corresponde a mí anunciar los nombres", ha asegurado.

En relación a los asuntos que se va a debatir en ese espacio de diálogo, ha reseñado que cree que "que no debe haber ningún tema excluido". "A partir de ahí, los acuerdos a los que podamos llegar es fundamental que no lo condicionemos desde los programas de televisión", ha apuntado.