Pablo Iglesias propone a Pedro Sánchez un acuerdo parlamentario con 20 medidas concretas

"Si Sánchez quiere, estamos dispuestos a ser su principal socio de Gobierno. Que toda la ilusión que ha despertado con su llegada, no sea en vano. Mire por la gente y por su pueblo, que es mirar por la dignidad de nuestra España.". Así, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto este viernes ante la dirección estatal de su partido constituirse como socios preferentes del Gobierno de Pedro Sánchez y sumar en el Parlamento los votos de ambos (151) para impulsar hasta 20 medidas que el líder de Unidos Podemos considera imprescindibles.

Iglesias ha arrancado su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal recordando, según "la leyenda", una frase de Enrico Berlinguer, viejo líder del PCI, en la que pedía terminar una reunión a tiempo porque había un partido de la selección. Este viernes debuta la selección española en el Mundial, e Iglesias ha recuperado aquella frase atribuida a Berlinguer: "Camaradas, un asunto que tiene en vilo al proletariado de Italia, no puede ser desconocido por su partido, por lo tanto terminemos el Comité Central a tiempo para ver el partido".

Entre estas iniciativas planteadas ante el Consejo Ciudadano Estatal Iglesias ha señalado el blindaje de la subida de las pensiones, la igualación de los permisos de paternidad y maternidad, el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista, la recuperación del dinero del rescate bancario "que las entidades rescatadas aún deben a los ciudadanos", la derogación de la ley mordaza

y de la reforma laboral, la subida del SMI a los 1.000 euros, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, cerrar los CIE o acabar con el llamado impuesto al sol, entre otras.

Iglesias ha recordado que muchas de las medidas planteadas "ya han sido previamente presentadas y vetadas en el Parlamento", están en fase de tramitación o forman parte de los programas de PSOE y Unidos Podemos. "Si el nuevo Gobierno está dispuesto a dialogar con nosotros para impulsar medidas como las que le proponemos, nos tendrá a su lado como socio", ha apuntado Iglesias.

El líder de Podemos se ha querido dirigir expresamente a Pedro Sánchez: "Que toda la ilusión que este cambio de Gobierno ha despertado con su llegada y con algunas de sus primeras decisiones, como la de acoger a las personas que viajaban en el Aquarius, no sea en vano". Y ha concluido: "Mire a su izquierda, señor presidente, y sobre todo, mire por la gente y por su pueblo que es mirar por la dignidad de nuestra España.

No dar por muerta la legislatura

En un largo discurso ante el Consejo Ciudadano Estatal, Iglesias ha querido rebatir una de las ideas que Sánchez señaló ante el Congreso durante el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El entonces candidato a la investidura aseguró que la legislatura "estaba muerta" ya que los Presupuestos de 2018 que se van a aprobar son los del PP y que el PSOE cuenta con solo 84 diputados en el Congreso.

"Dar por muerta esta legislatura y renunciar a que podamos avanzar desde ya en la agenda social y de regeneración democrática que nos está demandando la ciudadanía, sería un error histórico que no podemos permitirnos", ha apuntado Iglesias ante su dirección estatal.

Iglesias ha iniciado su discurso "celebrando" que el máximo órgano entre asambleas del partido se reúna por primera vez si "sin M. Rajoy [leído eme punto Rajoy, en referencia a los papeles de Bárcenas] y sin el PP en el Gobierno de España". "Gracias a la presión y al empuje de la calle y a nuestro papel en las instituciones donde estamos presentes, lo hemos logrado", ha señalado.

Ese no era, no obstante, "el único ni el principal objetivo" de Podemos. "Echar a Rajoy es el inicio del camino, no su final", ha asegurado Iglesias, quien ha reclamado "una agenda de cambio" en consonancia con las exigencias "demandadas por la sociedad" en el 15M y el último 8M.

Iglesias ha reivindicado la labor parlamentaria de Podemos en estos dos años. Y ha vuelto a defender que en 2018 "se ha demostrado" que tenían razón en 2016. "Los números daban", ha dicho. "Dijimos que un Gobierno de Rivera presidido por Sánchez no era el camino", ha asegurado. Y ha añadido: "Nos atacaron por ello, trataron de dividirnos y las viejas élites del PSOE prohibieron a Sánchez que llegara a acuerdos con nosotros y con las fuerzas vascas y catalanas".