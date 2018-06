Pablo Iglesias da a Pedro Sánchez una "cortesía de dos o tres semanas" antes de juzgar su Gobierno

"Dos o tres semanas". Es el plazo que dará Podemos al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para que demuestre cuáles son sus intenciones antes de comenzar a juzgarlo. Así lo ha señalado el secretario general del partido, Pablo Iglesias, en una entrevista en RTVE en la que ha criticado uno de los nombramientos del líder del PSOE: el del juez Fernando Grande-Marlaska en Interior. "Es un ministro del PP. No sé quién le habrá convencido", ha apuntado.

Iglesias ha vuelto a lamentar que Pedro Sánchez haya optado por un Gobierno en solitario y apoyado por 84 diputados, los del grupo socialista, en lugar de buscar un acuerdo de legislatura e incluso de gobierno con Unidos Podemos para compartir responsabilidades y partir con 156 votos en el Congreso.

"España tiene un Gobierno débil, pero toca una mínima cortesía parlamentaria y respetarlo", ha apuntado. "El PSOE tenía que elegir. Ha elegido gobernar en solitario. Les deseamos buena suerte", ha añadido. Y ha zanjado al respecto: ""Estar en La Moncloa va a ser un calvario para Pedro Sánchez".

Iglesias ha reconocido que el presidente de momento no le ha llamado, aunque ha dicho no esperar la llamada: "No es su estilo".

Iglesias ha apuntado a que la complicada aritmética parlamentaria les permitirá "gobernar desde el Parlamento" y ya ha marcado a Sánchez dos tareas para poner en marcha "la semana que viene" en el Congreso: blindar la revalorización de las pensiones en función del IPC y aprobar unos permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.

"Le vamos a dar todo el aire del mundo, todo el oxígeno, si negocian una agenda informativa", ha asegurado Iglesias. Pero ha advertido: "Si pactan con PP y Ciudadanos, ellos verán". "Pedro Sánchez ha hecho un Gobierno que le gusta a PP y Ciudadanos, ha sonreído a PP y Ciudadanos y se ha olvidado en 24 horas quién le hizo presidente. Si se vuelve a equivocar los ciudadanos le juzgarán en medida justa", ha asegurado.

Sobre la composición del Ejecutivo de Sánchez, Iglesias no ha querido pronunciarse y ha asegurado que "a este Gobierno no se le va a juzgar por el currículum de sus ministros, sino por sus actos".

El secretario general de Podemos sí ha hablado sobre uno de los miembros del Gabinete socialista: el ministro del Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska. En su opinión, el magistrado "no está en el espíritu del cambio" que, cree, ha venido para quedarse en España. "Ha nombrado un ministro del PP. No sé quién le habrá convencido", ha concluido.