Paraguay estudiará si hubo cómplices en la fuga de un líder del Comando Vermelho

La Fiscalía de Paraguay anunció que estudiará si hubo "complicidad de las instituciones penitenciarias" en la fuga que protagonizó este miércoles uno de los cabecillas del grupo criminal brasileño Comando Vermelho que fue liberado por un grupo armado que asaltó el furgón policial en el que era trasladado.

El fiscal Hugo Volpe reconoció en una rueda de prensa que no se cumplió el protocolo para el traslado de Jorge Samudio, ya que la Penitenciaría de Emboscada lo tramitó como un recluso convencional y no advirtió que se trataba de un interno de "alta peligrosidad".

"El único acompañamiento que pide el director de Emboscada es el traslado y custodia por jurisdicción para un reo considerado de alta peligrosidad. Nos hace presumir esta situación que podría haber complicidad", agregó el fiscal.

El protocolo para los miembros del Comando Vermelho y del Primer Comando Capital (PCC), los dos grupos brasileños de crimen organizado que operan en Paraguay, implica el acompañamiento de personal táctico de la Policía Nacional que no se activó en este caso.

"Vamos a determinar por qué no se dio cumplimiento a este protocolo para ir delineando las responsabilidades de las personas encargadas de los internos", expresó Volpe.

El tiroteo se produjo en la Costanera Norte, la circunvalación que rodea la capital paraguaya, cuando el furgón policial transportaba a nueve reclusos de vuelta a la penitenciaría de Emboscada (Departamento de Coordillera) desde el Palacio de Justicia.

En el asalto falleció el comisario Félix Ferrari, de 43 años, después de que una bala le atravesara el tórax, y resultó herido el suboficial Carlos Araújo, que permanece hospitalizado, aunque su vida no corre peligro.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, reconoció en rueda de prensa que ahora el objetivo primordial es localizar a Samudio y a los asaltantes, así como acompañar a la familia del agente fallecido en su duelo.

"Lamentamos que un inocente al servicio de la ciudadanía como un comisario de policía haya pagado con su vida este precio. Esto nos obliga a redoblar el esfuerzo en contra del crimen organizado en todo el territorio nacional", expresó Villamayor.

A preguntas de los periodistas, el ministro eludió su responsabilidad personal en el caso y manifestó su voluntad de continuar en el cargo.

"Yo no puedo ser responsable de los protocolos internos de la policía, el ministro del interior establece políticas, no dirige a la policía, no dirige en el tránsito de la calle", argumentó Villamayor.

La Policía Nacional ha activado la búsqueda de los asaltantes que quemaron los vehículos que habían utilizado en el tiroteo y robaron otros para poder huir de la zona.

Samudio fue detenido por la Senad el 10 de octubre de 2018 en una operación antidrogas llevada a cabo en el noreste del país, en la frontera con Brasil, y era procesado por tráfico de drogas, asociación criminal, tenencia de armas y abuso de identidad.

Las autoridades antidrogas le atribuyen diversas propiedades en varias regiones del país, entre ellas el Chaco y la zona fronteriza con Brasil, desde las cuales operaba como jefe local del Comando Vermelho.

La Senad lo buscaba desde mayo de 2011 tras un operativo en el que se incautaron de 370 kilos de cocaína y ocho avionetas, también en el departamento de Concepción, y en el que fue arrestado el narcotraficante Antonio Viveros, por brindar soporte aéreo a las principales organizaciones narcotraficantes del país.