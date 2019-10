El Parlamento venezolano declara ilegal la emisión de deuda garantizada con Citgo

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) declaró este martes ilegal una emisión de bonos autorizados por el Gobierno de Nicolás Maduro, cuya garantía es el 51,1 % de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en EE.UU., ya que, a criterio de la mayoría de diputados, "violó la Constitución".

Según el acuerdo aprobado en la sesión del Parlamento, "el contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la AN", por lo que buscarán revisar el convenio.

A finales de octubre se vence un pago de intereses del Bono 2020, cuya garantía es el 51,1 % del valor que la compañía de refinado y comercializadora de combustibles Citgo tenga en ese momento.

Durante el debate, el diputado Elías Matta respaldó el acuerdo y recordó que desde el año 2016 el Parlamento advirtió que cualquier contrato de interés público que "no pase por esta AN, no es válido".

Por su parte, el parlamentario Andrés Eloy Camejo aclaró que en abril de este año la Cámara autorizó un pago de intereses, puesto que, de lo contrario, "nos hubieran embargado Citgo".

Camejo puntualizó que en la actualidad, "el presidente Guaidó con los equipos, le estamos buscando una salida, porque nosotros no somos traidores".

"Si no lo pagábamos, simple y llanamente, embargaban a Citgo y nosotros para ese momento no estábamos preparados y decidimos pagar", coincidió Matta, al acotar que el pago se realizó "bajo protesta".

"Eso fue lo que hizo esta Administración: pagó bajo protesta, pero la que viene no vamos a pagar, porque la que viene es ilegal", aseguró.

Asimismo, la plenaria consideró que el contrato del cuestionado bono violó la Constitución, ya que "sus condiciones financieras fueron lesivas debido a la irracionalidad bajo la cual Pdvsa estructuró el canje y posterior emisión".

Según una auditoría de Pdvsa, realizada por la firma KPMG y citada por Matta, en el año 2016 -cuando se hizo la emisión de los bonos- la petrolera estatal había registrado una pérdida de 10.923 millones de dólares, por lo que consideró que "ya habían quebrado a Pdvsa en el 2016 y no había una sola sanción".

Matta dijo que a pesar de que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro disfrutaron de ingresos petroleros por unos 630.000 millones de dólares, la producción de Pdvsa pasó de más de 3 millones de barriles al día en 1998 a unos 644.000 barriles diarios en el mes pasado.

A juicio de los parlamentarios, desde el año 2016 la estatal petrolera se ha endeudado de manera "irresponsable" y ha firmado "contratos de interés público nacional no autorizados previamente" por la Asamblea, violando, según argumentaron, lo que establece la constitución vigente.

El Parlamento instó a Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado del país, a que adopte "todas las acciones orientadas a la defensa de los activos de Pdvsa en Estados Unidos" y que alcance un "arreglo ordenado y consensuado" ante los acreedores.

El control de Citgo está en el medio de la pugna entre el oficialismo y la oposición, mientras las autoridades de EE.UU. reconocen a la junta directiva ad hoc nombrada por la Asamblea Nacional, el Gobierno de Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal.