El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha convoca a los líderes territoriales por la crisis de Madrid

Movimientos en Podemos por el miedo de los secretarios generales autonómicos a la repercusión que pueda tener la crisis de Madrid generada por el lanzamiento de una plataforma electoral encabezada por Íñigo Errejón junto a Manuela Carmena y al margen de la dirección. El líder del partido en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha convocado una reunión de dirigentes territoriales en Toledo. Una cita que no ha sido bien recibida por todos los secretarios generales.

La reunión se celebrará el viernes por la mañana. En la convocatoria de García Molina, se asegura que el objetivo es "analizar el contexto político actual de la formación". Sin dar más información. Pero la cita estará dominada por el movimiento de Errejón y la reacción de la dirección estatal de considerar al cofundador fuera de Podemos a todos los efectos.

No todos los secretarios generales acudirán a la cita, según ha podido confirmar eldiario.es de algunos de ellos. Otros sí.

Entre quienes asistirán consideran que hay el partido tiene que moverse cuando se cumple una semana del estallido de la peor crisis del partido. "Esperemos que sea útil", apuntan las fuentes consultadas por eldiario.es. "Creemos que esta situación se merece una respuesta política. Queremos empujar para reconducir la situación abierta en Madrid y que se pueda alcanzar un acuerdo sensato y unitario. Que solo exista una candidatura que represente también a Podemos", aseguran las mismas fuentes.

La intención, prosiguen, es apelar "a todas las partes". Pero "también a las bases e inscritos", lo cual podría implicar solicitar una consulta a la militancia que dé un mandato que provoque que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón busquen una solución.

eldiario.es ha podido confirmar, de momento, la asistencia de los líderes de Podemos en Aragón, Murcia, Baleares y la comunidad convocante. No todas las direcciones territoriales han tomado una decisión.

Otros también han decidido ya que no van a ir a la cita. Y critican el fondo y las formas de la convocatoria. "A mucha gente le gusta bailar cuando no hay que bailar", aseguran a eldiario.es. Y zanjan: "Si fracasa, desde diferentes posiciones y diagnósticos no se ve como lo más oportuno".

García Molina es, hoy por hoy, el máximo órgano institucional de Podemos al ocupar la Vicepresidencia Segunda de Castilla-La Mancha. En 2017, Podemos presionó al Gobierno del socialista Emiliano García-Page para abrirle su Gobierno a cambio de apoyarle los presupuestos de aquél año.