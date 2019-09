Podemos urge al PSOE a "no dejar para noviembre" un acuerdo que va a producirse "antes o después"

Septiembre ya está en marcha y, con ello, las últimas semanas para lograr un acuerdo de Gobierno que evite una repetición electoral que se produciría en noviembre. Y mientras desde el PSOE se sostiene su postura de Ejecutivo en solitario, en Unidas Podemos sostienen que se acabará produciendo un Gobierno de coalición.

Así lo ha afirmado este lunes Noelia Vera, portavoz de Podemos, en la rueda de prensa de cada lunes. La diputada andaluza ha criticado los tiempos que está marcando el PSOE ante la inminencia de la fecha límite. Por ello, ha urgido a Pedro Sánchez a "no dejar para noviembre lo que podemos resolver ahora". "Vamos a tener que llegar a un acuerdo, quiera hacerlo antes o quiera hacerlo después", ha subrayado.

De esta manera Vera se ha referido a las encuestas que en las últimas horas han dibujado un escenario tras una repetición electoral que en poco se diferencia de lo que hay actualmente en el Congreso. "Las mayorías absolutas no se van a repetir, lo ha comprendido hasta el PP que está planteando coaliciones", ha apuntado. "Pedro Sánchez parece ser el único que no ha entendido que el próximo gobierno debe ser de coalición", ha incidido.

En repetidas ocasiones, Vera ha vuelto a plantear este Gobierno bicolor y ha realizar una negociación "integral" en la que se hable de programa y de reparto del Ejecutivo. Sobre el programa, ha incidido en que ya hay una "base de acuerdo" que fueron los presupuestos. Ha insistido en que el Gobierno en solitario fue "débil" ya que "duró solo ocho meses". "La opción que nos están planteando se ha demostrado que es fallida".

Por ello, ha hecho un llamamiento a los socialistas a recuperar la negociación donde se dejó en el mes de julio. Vera ha insistido en que entonces se puso sobre la mesa el Gobierno de coalición aunque quedaban detalles por perfilar. "Si avanzamos tanto en 48 horas, qué no podemos lograr en dos semanas".

Sin embargo, la portavoz de Podemos se ha mostrado desconfiada sobre las palabras de líderes socialistas en las últimas horas, como las de José Luis Ábalos. "Es darle una vuelta a la tortilla que nos deja clara de falta de intencionalidad para llegar a un acuerdo", ha remarcado.

Vera ha criticado la falta de respuesta al documento que presentó Unidas Podemos durante el mes de agosto con "propuestas" para alcanzar un acuerdo con el PSOE, basado en los presupuestos que no salieron adelante. "Entendemos que si no hemos tenido noticia y no va a haber ningún encuentro personal hasta el día 10 nos da por pensar que solo hay dos posibilidades: que el PSOE ya se haya decidido a ir a elecciones o que quieren negociarlo todo en el último minuto". "Es muy difícil negociar en 48 horas como se prevé ahora", ha añadido. "Tenemos tiempo pero si se sigue apurando, igual no".

Otra voz de Unidas Podemos que ha hablado este lunes ha sido Alberto Garzón, líder de IU, en una entrevista en RNE. Ha acusado al PSOE de pretender buscar los apoyos que necesita para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno mediante "chantaje" y "extorsión". A su juicio, Sánchez "lleva sentado cuatro meses a esperar que el resto, por miedo, le vote gratis". "Esto no es una negociación. Se negocia diciendo qué podemos ganar las dos partes y el país, pero de momento esto brilla por su ausencia", ha agregado.