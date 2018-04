Podemos apuesta por exigir certificados de gestión ambiental para reducir la entrada de cruceros en Baleares

Así lo ha indicado este lunes en rueda de prensa Jarabo, en referencia a la llegada del crucero más grande del mundo, 'Symphony of the seas'. Sobre ello, ha insistido en la necesidad de "aplicar medidas" para reducir el impacto de dichos navíos.

Igualmente, el diputado de Podemos ha indicado que se debería revisar las competencias de la comunidad autónoma a la hora de poder limitar su entrada ya que el Estado es el encargado de la gestión de puertos como el de Palma.

Pese a ello, el portavoz ha asegurado que desde la Conselleria de Medio Ambiente se podría impedir que determinados barcos puedan atracar si no disponen de ciertos permisos.

"Estos cruceros mientras están atracados mantienen los motores en marcha y envían partículas contaminantes al aire, que afectan a la salud, a la alimentación y contribuyen al cambio climático", ha lamentado Jarabo. "Queda mucho por hacer", ha añadido.

"NO VALE CUALQUIER REB"

Ante la "próxima" presentación del nuevo Régimen Especial de Baleares (REB), Jarabo ha resaltado que este debe ser "bueno" y ha instido en que "no vale cualquier acuerdo de REB" para las Islas.

"El Govern no estaría de acuerdo con aceptar cualquier REB. La cuestión no es si habrá o no uno nuevo, sino que se puedan reducir los problemas de infrafinanciación que tenemos", ha manifestado el portavoz de Podemos.

Respecto a su presentación, Jarabo espera que "no se dilate en exceso" en el tiempo y se ha mostrado "contento" con que pueda haber una propuesta final que se pueda evaluar desde la comunidad autónoma.

JARABO VE AL PP COMO UN "VIRUS"

En respuesta a las acusaciones del presidente del PP en Baleares, Biel Company, sobre que el Govern tiene "diarrea legislativa", Jarabo ha sostenido que "el único virus de Baleares se llama PP"

En este sentido, ha criticado que Company asegurara que el Govern ha actuado "en exceso" mientras que a nivel estatal "no se ha aprobado ninguna ley". "Es curioso que con este análisis Company solo queda por aplaudir los másteres de otros presidentes autonómicos que esperemos que provoquen su dimisión cuanto antes mejor", ha indicado.