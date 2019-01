Podemos rechaza integrarse de forma inmediata en la plataforma de Errejón sin descartar una lista única

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos ha rechazado este miércoles que el partido se integre en Más Madrid, la plataforma lanzada por Íñigo Errejón y Manuela Carmena al margen de los órganos. En una reunión, que ha durado casi cinco horas, la dirección, los secretarios generales autonómicos y la mayoría de los consejeros han apostado por que sea la organización madrileña la que decida cómo y con quién debe confluir par las próximas elecciones de mayo. Y cuándo. Eso descarta una reunificación inmediata, aunque no cierra la puerta a una lista conjunta.

Estas han sido las ideas principales defendidas por la mayoría de los asistentes al CCE, según múltiples fuentes consultadas por eldiario.es. El cónclave ha terminado sin ninguna votación y el debate, según algunos asistentes, ha sido especialmente bronco entre los consejeros afines a Errejón y quienes, más cercanos al secretario general, Pablo Iglesias, critican muy duramente el movimiento.

"Los debates sobre cómo tiene que confluir Podemos tienen que darse en la Comunidad de Madrid", apuntaba a la salida el líder del partido en Castilla-La Mancha, quien convocó a sus homólogos de otros territorios el pasado viernes a una reunión en Toledo. Allí, los asistentes reafirmaron su compromiso con el proyecto de Podemos, aunque exigieron una unidad que, hoy por hoy, no deja de ser hipotética.

Las fuentes consultadas por eldiario.es sostienen que este martes se han planteado las mismas posiciones, de forma larga y tendida. La conclusión es que es mejor ir juntos que separados, pero se ha dejado a la organización en Madrid, sin dirección tras la dimisión de Ramón Espinar.

El problema es cómo lograr esa reunificación. La dirección estatal, según asistentes a la cita, ha reprochado a los líderes autonómicos que no hayan reprochado con más fuerza y en público el movimiento de Errejón. Los secretarios generales, por su parte, han reclamado que no se confronte tanto con el exdiputado, pese a que tampoco defienden expresamente un movimiento que, sostienen, no está amparado por la línea de ruta que marcaron los inscritos.

Ausencias de Iglesias y Errejón

La reunión más importante del máximo órgano entre asambleas de Podemos no ha contado con la presencia de los principales protagonistas. No han acudido Pablo Iglesias, de baja por paternidad, ni Íñigo Errejón, quien ha alegado como motivo el veto que lanzó contra él Irene Montero el pasado lunes.

El secretario general, no obstante, ha publicado en Facebook su análisis previo al CCE y ha intervenido, telefónicamente, al final de la reunión. Iglesias ha mantenido su apuesta por el espacio de Unidos Podemos, que el partido comparte con IU y Equo; ha pedido "tiempo" para que la organización madrileña, regida por una gestora tras la dimisión de Ramón Espinar, tome una decisión; y ha rechazado aceptar "platos precocinados".

Una frase que ya se utilizó por parte de Podemos a finales de 2014, cuando se negociaba con Ganemos Madrid precisamente la canidatura municipal que, finalmente, lideró Carmena.

Sobre Errejón, Iglesias ha criticado su movimiento y ha señalado que "a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos".

El que fuera número dos de Podemos ha optado por no asistir para evitar confrontar con la dirección.