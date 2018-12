Podemos pide a uno de sus tres diputados cántabros que entregue su acta

Podemos ha pedido esta tarde a su diputado José Ramón Blanco -uno de los tres que el partido tiene en el Parlamento regional- "la entrega inmediata" de su acta, como dijo que haría el pasado 8 de octubre tras ser denunciado por acoso laboral por tres compañeras de la formación.

"Podemos Cantabria ha esperado un tiempo más que prudencial a que esta dimisión se hiciera efectiva, pero, tras los últimos acontecimientos, la formación morada se ve obligada a solicitar la entrega inmediata del acta de diputado a José Ramón Blanco", exige el partido en una nota de prensa después de que, tras más de dos meses, Blanco haya regresado esta tarde de nuevo a la Cámara.

La vuelta de Blanco a su escaño en el pleno del Parlamento cántabro ha provocado que la portavoz del grupo, Verónica Ordóñez, siempre sentada a su lado, haya pedido amparo a la Cámara y haya sido el PRC el que le haya cedido uno de sus escaños para que asista al pleno, en el que ha asegurado que no volverá a sentarse al lado de Blanco.

Ordóñez, junto a la secretaria general de Podemos en Santander, Lidia Alegría, y una trabajadora del grupo denunciaron a Blanco por acoso laboral, lo que provocó el 8 de octubre que el diputado anunciara su dimisión del cargo, algo que no se ha producido, aunque en ese tiempo no ha vuelto al Parlamento, en un principio por una baja médica, cuya alta no se confirmó desde el pasado 13 de noviembre.

Podemos matiza en su comunicado que con la petición a Blanco de que deje inmediatamente su acta de diputado, el partido no prejuzga ni dicta sentencia sobre las acusaciones que se han vertido contra él, si no que "salvaguarda a la organización y sus iniciativas, dado que de no producirse la entrega del acta toda la acción o denuncia que llevará a cabo Podemos Cantabria se vería constantemente ensombrecida por estos hechos" y recuerda que su dimisión fue aceptada por la secretaria general, Rosana Alonso.

"Esperamos que los acontecimientos que están siendo investigados, tanto a nivel interno como externo, se aclaren con la mayor prontitud posible y que la formación pueda dejar atrás esas situaciones de inestabilidad y desasosiego que tanto daños nos está haciendo", concluye Podemos.

Después de esa exigencia de su partido, a las puertas del hemiciclo, Blanco ha respondido que no va a entregar su acta hasta que no tenga un proceso justo y con garantías democráticas y considera que la petición de su partido de que abandone la Cámara regional se ha tomado "sin ninguna legitimidad".

Quien fuera también el primer secretario general de Podemos en Cantabria, ha dicho que anunció su dimisión "en caliente" y "muy presionado", pero no formalizó su renuncia al acta de diputado porque prefirió esperar y conocer las pruebas que había en su contra, que todavía sigue sin conocer, porque -ha criticado- el partido todavía no le ha comunicado "nada".

"La decisión que han comunicado hoy se toma sin ningún criterio y sin ninguna legitimidad. No se ha pronunciado la comisión de Garantías de Podemos, no se han pronunciado los juzgados", ha resumido Blanco, para quien "no tiene ningún sentido" que el partido le pida su acta. "No voy a dimitir hasta que no se me haga un proceso justo", ha sentenciado.

Y ha manifestado su preocupación por lo que entiende como una "dinámica peligrosa" que considera que está tomando su partido en Cantabria al juzgar a sus miembros "sin que haya unas mínimas garantías democráticas", ha concluido.