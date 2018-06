Prisiones procederá ya al traslado de los presos independentistas a cárceles de Catalunya

Los políticos independentistas que se encuentran en prisión provisional en cárceles madrileñas y que han solicitado su acercamiento a prisiones de Catalunya serán trasladados serán trasladados. Así lo ha anunciado la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del órgano ejecutivo.

Celáa ha asegurado que cumplen los requisitos establecidos en la ley de "arraigo" y también por haber solicitado su voluntad de ser acercados a Catalunya. "Se procederá al traslado de estas personas a prisiones catalanas", ha afirmado la portavoz del Gobierno.

"Parece que ambos requisitos se han cumplido. Por tanto, está abierto ya el traslado pero no puedo determinar ni qué fecha ni en qué orden", ha reconocido Celáa. La portavoz tampoco ha concretado qué presos serán trasladados.

El Gobierno ya manifestó su intención de trasladar a los políticos catalanes encarcelados una vez concluyera la instrucción de la causa abierta contra ellos. "Llarena ha firmado que ha concluido ya con las diligencias", ha aseverado Celáa.

Los encarcelados incluidos en el expediente sobre el que se ha pronunciado Llarena son el excandidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y la exconseller Dolors Bassa.

Ni progresión de grado ni excarcelaciones para etarras

El Ejecutivo también procederá al acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi, pero Celáa ha sido contundente en la negación de que el Gobierno pretenda excarcelarlos o concederles el tercer grado: "Este Gobierno no a a abordar ni la progresión de grado ni hay pacto para el acercamiento de presos". "Ni progresiones de grado, que no haría ningún gobierno ni excarcelaciones", ha reiterado. "La progresión de grado no se hace por los gobiernos", ha repetido la portavoz, que ha recordado que son decisiones que responden a un procedimiento reglado en el que intervienen Instituciones Penitenciarios y las juntas de tratamiento de las cárceles.

"Procuremos aparcar las especulaciones infundadas porque solo generan malestar en las víctimas", ha dicho Celáa, que ha asegurado que el acercamiento será "individualizado" y que se realizará con "transparencia" así como de "manera empática" con las víctimas.