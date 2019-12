Rajoy, ante Casado: "Somos un partido de centro, no arrastramos doctrinas ni orejeras y huimos de radicalismos"

Mariano Rajoy ha defendido este miércoles el centrismo del Partido Popular en la presentación del libro de sus memorias políticas al que ha asistido la plana mayor del PP, incluido su actual presidente, Pablo Casado, cuestionado internamente precisamente por haber girado la formación conservadora demasiado a la derecha.

El expresidente del Gobierno ha utilizado una frase que pronunció en 2008 en el polémico Congreso Nacional del PP en el que refrendó su liderazgo, para defender esa moderación: "Somos un partido de centro, no arrastramos doctrinas ni orejeras y huimos de cualquier radicalismo. Entendemos la política desde la moderación. El centrismo es una voluntad, la voluntad de evitar cualquier exageración, de sintonizar con la voluntad y de los deseos reales de los españoles, que en su mayoría son moderados".

En un acto que ha sido presentado por el periodista Carlos Herrera, que se ha referido a Rajoy como a un "hombre de fiar", el expresidente también se ha referido a las actuales negociaciones para formar Gobierno. "Una de las mayores preocupaciones que debemos tener los españoles en este momento es que como consecuencia de los acuerdos a los que algunos puedan llegar España esté condicionada por partidos que no tienen nada que ver con la soberanía nacional y la Constitución de España", ha asegurado.

A su juicio, en los "asuntos de Estado" los "dos grandes partidos deben ir de la mano" y "el que rompa los consensos es un irresponsable", ha dicho, sin aludir expresamente a Pedro Sánchez.

Mensajes a Pedro Sánchez

En otro claro mensaje a su sucesor en la Moncloa, el exmandatario ha considerado que "desde la moción de censura no se ha hecho nada". También ha asegurado que "por suerte no se derogaron las reformas que funcionaron". "No hay que derogar por ser sectario lo que ha funcionado. El gobernante, además de no ser un frívolo no puede ser un doctrinario", ha señalado.

Para Rajoy, la inmigración "es uno de los asuntos más importantes" que existen en la política española y, en ese punto, ha lanzado una crítica velada a Vox, al que no ha mencionado expresamente, pese a que Casado ha logrado acuerdos con la extrema derecha para gobernar autonomías y ayuntamientos. "Unos hacen demagogia contra los inmigrantes y otros hacen demagogia con la ley y las fronteras", ha criticado.

Con su sorna habitual, el expresidente ha confesado que ha escrito el libro "sin tener ningún papel" y sin haber mantenido ningún diario durante su mandato porque "hubiese sido un cotilleo sin sustancia". "Siempre he intentado huir de no tener sustancia y de cotillear. Aquí no hay ni chismes, ni críticas personales, ni maldades. Si alguien las viere es que somos distintos, los que los vieren y yo, lo que no sé es quién de los dos sería mejor", ha ironizado.

El también exlíder del PP ha logrado reunir al viejo y al nuevo partido en la presentación de su libro Mariano Rajoy. Una España mejor (Plaza & Janés, 2019) que ha tenido lugar este miércoles en la Fundación Rafael del Pino de Madrid.

Feijóo, Almeida y Ayuso

Además del actual líder del partido, Pablo Casado, y la plana mayor de su dirección, entre el público estaba el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pero también personalidades que forman ya parte del pasado de la formación conservadora.

A la cita no han faltado dos de sus colaboradoras más estrechas, a las que considera como tales en el propio libro, como la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, que mantuvieron un grave pulso interno y que manifestaron sus desavenencias durante lustros.

También han estado casi todos sus ministros, entre ellos José Manuel Soria, Fátima Báñez, Cristóbal Montoro, José Manuel García-Margallo, Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá, Jorge Fernández Díaz, Alfonso Alonso, Íñigo de la Serna o José Ignacio Wert.

También han estado representantes del nuevo PP como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No han acudido dos de sus grandes rivales durante su mandato: su predecesor y quien le puso al frente del PP a dedo, el expresidente José María Aznar ni la actual portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que incluso confesó haber votado a Ciudadanos durante la etapa de Rajoy por su supuesta tibieza en la defensa de los "valores" de la derecha.