Rajoy no irá al Senado en abril y el PSOE le acusa de despreciar la Cámara

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no cumplirá en abril con su costumbre de acudir una vez al mes al Senado para responder a la oposición en la sesión de control, una ausencia duramente criticada por el portavoz del grupo socialista, Ander Gil, quien le ha acusado de "despreciar" a la Cámara Alta.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rubén Moreno, ha comunicado hoy en la Junta de Portavoces del Senado que Rajoy no asistirá al próximo pleno de control, que se celebrará el próximo martes, 24 de abril, como tampoco lo hizo en el anterior, el 3 abril, cuando estaba de viaje oficial en Argentina.

Según la agenda presidencial, el día 24 tendrá lugar en Madrid la VI cumbre entre España y Turquía, un encuentro que presidirán el propio Rajoy y su homólogo turco, Binali Yildirim.

Tras conocer que el jefe del Ejecutivo faltará al próximo pleno, el portavoz socialista ha remarcado que es la tercera vez consecutiva que Mariano Rajoy falta a una sesión plenaria del Senado, ya que la última vez que lo hizo fue el 6 de marzo.

Es costumbre que el presidente responda a tres preguntas de la oposición una vez al mes, aunque en esta legislatura ha habido algunos meses en que ha faltado a su compromiso, lo que ha provocado las quejas reiteradas del grupo parlamentario socialista.

Ander Gil ha dicho que su ausencia "no será porque no hay asuntos de relevancia que tratar" y ha apuntado que el presidente está haciendo un desprecio a la Cámara Alta "que no contribuye a ponerla en valor".