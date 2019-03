Rivera promete "abolir" la figura del decreto ley recogida en la Constitución si es presidente del Gobierno

Ciudadanos incluirá en su programa electoral la "supresión" de la figura del decreto ley. El líder del partido, Albert Rivera, ha anunciado que, si es presidente, va a "abolir este tipo de decretos porque no tiene sentido ir por decretazos sino por democracia". Los decretos ley son una figura incluida en el artículo 86 del Título III de la Constitución Española para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Por tanto, su supresión exigiría una reforma constitucional.

En un acto en homenaje a las víctimas del 11-M organizado por la AVT, Rivera ha definido la figura como una "medida obsoleta" y "poco democrática" que no "pasa por el Parlamento". "Es un sistema que no me gusta", ha remachado al ser preguntado por la petición que junto al PP ha hecho su partido para eliminar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Rivera ha acusado de nuevo al Ejecutivo de Sánchez de utilizar la aprobación de decretos como "un acto electoral, justamente lo contrario a la neutralidad política". "Cuando se entra en campaña se debería separar lo que es de partido de lo que es un Gobierno, que es de todos los españoles hasta el último día", ha apuntado.

El líder de Ciudadanos también ha prometido detallar "en las próximas horas" el acuerdo con UPN en Navarra para ir juntos a las elecciones generales y forales. Una unión, a su juicio, para "garantizar un gobierno constitucionalista en Navarra". "Somos los partidos constitucionalistas, con algunas diferencias y cosas que nos unen", ha apuntado.