Robles llama a Catalá para consensuar la regulación de las tomas de posesión

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha llamado hoy al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para ofrecerle trabajar "conjuntamente" en la actualización del delito de rebelión y en la regulación de las tomas de posesión de los cargos públicos.

Ambas reformas legislativas han sido propuestas por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para hacer frente al desafío secesionista que lidera el nuevo presidente catalán, Quim Torra, quien hoy ha tomado posesión sin respetar la fórmula de acatamiento a la Constitución.

"He hablado con el ministro de Justicia, porque tenemos la obligación de estar permanentemente en contacto, para ver cuál es la posición del Gobierno en esta materia y si van a presentar algún texto en concreto en los dos ámbitos, y vamos a ver la posición del Gobierno y si trabajaremos conjuntamente o no", ha explicado en rueda de prensa en el Congreso.

Tras apuntar que "no es de recibo" que Quim Torra no haya acatado la Constitución en su toma de posesión, la portavoz socialista ha abogado por buscar una "fórmula en la que quede claro el respeto y la lealtad constitucional" y ha defendido que "no hay que tener complejos" cuando de lo que se trata es de defender la Constitución y con ello los derechos y libertades que consagra.

Según ha explicado, los socialistas están estudiando una formula en la que eso quede claro, al tiempo que espera a "ver lo que propone le Gobierno".

Sobre si el PSOE apoyaría un eventual recurso de la Abogacía del Estado a la toma de posesión de Torra, Robles se ha mostrado dispuesta a estudiarlo y a ver la "concreción" de ese anuncio.