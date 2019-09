Sánchez recuerda por carta a Rivera que las condiciones que exige ya se cumplen

Pedro Sánchez y Albert Rivera han hablado por teléfono en el marco de la última ronda de llamadas con los principales líderes que ha puesto en marcha esta mañana el presidente en funciones a horas de reunirse con el rey, que tendrá que decidir si le encarga o no que intente sacar adelante la investidura. Sánchez ha enviado, además, por escrito al presidente de Ciudadanos "garantías" sobre las tres exigencias que planteó este lunes como condiciones para abstenerse.

"No debiera existir problema para que contribuyeran con su abstención y desde la oposición al desbloqueo político", dice el líder del PSOE en la misiva, en la que expone que su partido defiende "firmemente" la Constitución en Navarra, Catalunya y el resto del Estado así como su "propósito de aliviar la carga fiscal" sobre las clases medias y trabajadoras y los autónomos.

Rivera planteó este lunes tres exigencias a cambio de su abstención, que pretendía que fuera concertada con el PP, aunque Pablo Casado lo ha descartado: un cambio de Gobierno en Navarra, donde acusa al PSOE de tener un pacto con Bildu; la aplicación del 155 si se produce un desacato en Catalunya a la sentencia del procés así como el compromiso de no indultar a los líderes independentistas si son condenados; y una serie de medidas económicas. Para Sánchez, todas esas condiciones ya las cumple.

"Navarra tiene un Gobierno liderado por el PSOE plenamente comprometido con la defensa de la Constitución y del régimen foral, y del que no forma parte Bildu", dice Sánchez en el primer punto de su carta, en la que reitera que "no existe un pacto" con la fuerza de la izquierda abertzale. "No existe motivo alguno de inquietud respecto de la salvaguarda de la Constitución y del régimen foral", expresa Sánchez.

En segundo lugar, Sánchez defiende el "compromiso con la Constitución" en Catalunya y defiende que su actitud de "diálogo dentro de la legalidad" ha "propiciado un retroceso" del independentismo.

Carta de Pedro Sánchez a Al... by eldiario.es on Scribd