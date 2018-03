No, Suiza no ha denegado la extradición de Anna Gabriel por estar acusada de un "delito político"

Las autoridades suizas no han negado la entrega a España de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel alegando que está acusada de "delitos políticos". En contra de lo que han publicado algunos medios, el país helvético no ha dado esta respuesta, fundamentalmente porque el Tribunal Supremo no emitió una orden europea de búsqueda y captura, como sí hizo contra Carles Puigdemont y el resto de fugados.

Gabriel decidió huir a Suiza y no comparecer ante el juez del Supremo Pablo Llarena cuando la citó a finales del mes de febrero, alegando que no se iba a enfrentar a un proceso con todas las garantías. El juez instructor dictó una orden de detención, pero la limitó al territorio nacional, a pesar de que la Fiscalía le había pedido que intentase la detención de Gabriel en Suiza.

Con el auto de procesamiento del pasado viernes, el juez reactivó las órdenes europeas de detención contra Carles Puigdemont, los consellers refugiados en Bruselas y la dirigente de ERC Marta Rovira, que también se encuentra en Suiza. Sin embargo, no tomó ninguna medida contra Anna Gabriel porque tan solo está acusada de un delito de desobediencia, que no implica cárcel.

Algunos juristas explican que la situación de la exdiputada de la CUP permite juzgarla aunque no esté presente. De hecho, ven algunos problemas legales en ordenar su detención en suelo europeo si no está acusada de delitos que lleven aparejados las penas de prisión.

Sin embargo, algunos medios han publicado este miércoles ( la noticia original de la que se han hecho eco varios medios españoles ha sido borrada) que Suiza había contestado a España que no iba a entregar a Gabriel por considerar que las acusaciones contra ella se enmarcaban en lo que consideran "delitos políticos", una de las causas que permiten a los estados europeos oponerse a la entrega de un detenido al país que lo reclama.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha asegurado este miércoles a Efe que no ha transmitido ninguna información a las autoridades de España sobre Gabriel. "No hemos transmitido información a las autoridades españolas sobre Anna Gabriel, contrariamente a lo que pretenden algunos medios españoles", ha dicho el portavoz de ese organismo, Folco Galli, que ha recordado que no hay una orden de detención internacional contra la líder de la CUP: "En el caso de Anna Gabriel no se cursa orden internacional ni europea de detención, a diferencia de los otros encausados procesados por rebelión y malversación".

La Oficina Federal de Justicia, que gestiona las peticiones de cooperación judicial y órdenes de detención internacional, así como las solicitudes de extradición en general, sí que ha defendido en las últimas semanas, en relación a Gabriel, que no extradita a personas por lo que considera "delitos políticos".