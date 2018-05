Tardà: Sánchez compite con Cs para ver quién tiene más testosterona española

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha reprochado hoy las declaraciones hechas en los últimos días por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y las has atribuido a su competición con Ciudadanos (Cs) "para ver quién tiene más testosterona española".

En declaraciones a TV3, Tardà se ha referido a las declaraciones de Sànchez en las que acusó al presidente catalán de ser "racista" y "supremacista", y ha lamentado su actitud de confrontación con el independentismo catalán.

Según el portavoz de ERC en el Congreso, las palabras del líder socialista "evidencian una clara voluntad de competir con Ciudadanos" y, específicamente, con su presidente, Albert Rivera, "para ver quién tiene más testosterona española".

Sobre el sentido del voto de los diputados del PNV en el Congreso con respecto a los Presupuestos del Estado de 2018, Tardà ha señalado que tiene la impresión de que votarán a favor "porque faltan pocas horas y no veo nerviosos a los diputados del PP".

Aunque el PNV se comprometió a no votar favorablemente dichos presupuestos hasta que el Gobierno no levantase la aplicación del artículo 155 sobre las instituciones catalanas y esto aún no ha sucedido, Tardà ha recordado que "la solidaridad es un valor que se basa en la libertad".

Es decir, ha explicado, la solidaridad siempre tiene que ser voluntaria y no impuesta, y el PNV "no tenía ninguna necesidad de presionar, lo que ya ha hecho", por lo que si finalmente este partido vota a favor de los presupuestos del Gobierno del PP "no hablaremos mal de ellos".