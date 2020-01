Tous recurre la apertura de la causa por presunta estafa en sus joyas y denuncia intereses económicos en la acusación

El recurso se refiere en concreto al hecho de que la asociación de consumidores y joyeros Consujoya, que promovió la primera denuncia por este asunto, ha sido admitida como acusación popular en la causa sin que se le exija consignar fianza alguna, trámite habitual en este tipo de procedimientos pero no imprescindible, pues es el juez quien decide si impone caución y cuál es su cuantía. En este caso, no fijó tal requisito.

A lo largo de varias páginas, la representación jurídica de Tous carga además contra esta asociación, a quien acusa de moverse por intereses espúreos y meramente economicistas contra la compañía en una conducta que, asegura, han mantenido a lo largo del tiempo. Detalla, entre otros asuntos, que han promovido cerca de media docena de causas contra la empresa catalana en juzgados de instrucción, en su opinión, sin razón de ser.

En cuanto al contenido en sí de los hechos denunciados, el director general de Tous, José María Bosch, ha negado ante el juez irregularidad alguna durante su declaración en representación de la firma, investigada como persona jurídica, de acuerdo a las fuentes consultadas por Europa Press.

Conforme ha argumentado, las piezas objeto de investigación han sido fabricadas con una técnica denominada "electroforming" y relativamente reciente que por tanto, no está recogida en la Ley de Metales a la que se acogen los denunciantes y que es del año 1995.

Precisamente, un día después de difundirse la apertura de la investigación, la firma publicó un vídeo en su perfil de YouTube explicando que la técnica "permite crear joyas resistentes, de gran volumen y sin soldaduras" a partir de "un molde de metacrilato o resina que se va cubriendo de oro o plata en estado líquido mediante un delicado proceso electrolítico".

Ese es el material no metálico del que estaría rellena la pieza señalada, el mítico oso de la firma fabricado en plata. En el caso de las piezas de oro, según las fuentes consultadas, Tous ha explicado que no se recurre a esa técnica porque tiene el grosor y la resistencia suficientes como para que no se deforme sin necesidad de introducir ese tipo de relleno.