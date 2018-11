Unidos Podemos ve insuficiente el decreto para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas y pide retroactividad

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ve insuficiente el decreto anunciado por Pedro Sánchez un día después de la decisión del Supremo para que sean los bancos quienes paguen el impuesto de las hipotecas a partir de ahora. Pide que haya retroactividad y se devuelva el dinero a los ciudadanos que ya han pagado el tributo: "La propuesta del Gobierno está bien, pero no basta".

"Hay que legislar para hacer lo que dijo la Sala Tercera del Supremo: devolver a las familias su dinero y que los bancos paguen lo que deben", ha reclamado Iglesias a través de Twitter. Además de reiterar la propuesta de Unidos Podemos de aprobar un impuesto a las entidades financieras "para que devuelvan lo prestado en los peores momentos", plantea que se sancione a las entidades que incluyan cláusulas abusivas, que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se asegure que la gente "se pueda defender de los bancos" y que se modifique la ley de crédito inmobiliario "para que no se activen miles de desahucios que ahora están paralizados".

En la misma línea, Alberto Garzón, ha criticado que la decisión del Gobierno "llega tarde, es insuficiente, no permite recuperar el dinero de las familias afectadas y no afectará a las cuentas bancarias". Lo ha calificado, además, de "simple gesto" que no afectará a los bancos, porque tienen "suficiente poder" para subir el coste de la hipoteca en la misma cuantía que el impuesto.

"La única forma de que eso se corrija es reduciendo su poder: y esta ley no abordará nada de eso", ha lamentado en sus redes sociales. Para el coordinador federal de Izquierda Unida, incluso con una sentencia favorable del Supremo los bancos cargarían igualmente el impuesto a las familias.

"Pedro Sánchez dice que los 5.000 millones que pagaron injustamente las familias y se ahorraron los bancos se quedan así. Que la banca va a pagar el impuesto, pero solo a partir de ahora. Al PSOE le vuelven a temblar las piernas con los poderosos", incide Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que modificará la ley a través de un decreto para que "nunca más" los clientes tengan que pagar el impuesto de las hipotecas y que se hagan cargo las entidades financieras. La decisión la tomará formalmente el Consejo de Ministras en su reunión de este jueves.

"La decisión que tomaremos mañana será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague la banca", ha expresado el presidente, que ha explicado que este martes "habló el Poder Judicial y hoy y mañana va a hablar el Poder Judicial".