Villegas considera "regeneración" política el fichaje de Silvia Clemente por Ciudadanos tras dejar el PP

La expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha comparecido este lunes en la sede de Ciudadanos Castilla y León en Valladolid de la mano del secretario general del partido, José Manuel Villegas, que ha confirmado que fue él mismo quien la propuso, recalcando también que se medirá en unas primarias para ser la candidata a la Presidencia de la Junta.

La Ejecutiva respaldó este domingo su candidatura como independiente con 26 votos a favor, tres en contra y una abstención. "Silvia Clemente es una de las personas propuestas por mí para encabezar la lista de Ciudadanos, es la persona idónea", ha afirmado.

Para Villegas, el hecho de que él propusiera a Clemente no interferirá en la neutralidad del proceso, y ha recordado que serán los afiliados quienes "votarán en unas primarias". A la pregunta de cómo puede hablar el partido de "regeneración" con una política que lleva dos décadas formando parte del Gobierno del PP, el secretario general ha respondido que "por supuesto" Ciudadanos "es el partido de la regeneración" y que quien acude a él, "lo hace para trabajar". "La gente quiere ese punto de encuentro, ese punto de unión, esa solución liberal a problemas de futuro". Ha aludido además a que "la experiencia de Gobierno es importante para Ciudadanos", un partido que propone leyes, que es "la vía de la regeneración".

Para el secretario general, Ciudadanos es "un proyecto que crece, que cada vez tiene más apoyos, afiliados y votantes y más gente dispuesta a involucrarse. Es más que un partido político" ya que "quiere desbordar sus propias siglas con más gente de la sociedad civil, con experiencia o no política".

Silvia Clemente ha pronunciado sus primeras palabras desde las filas de Ciudadanos, explicando que presentaba su candidatura "con humildad". "El inmovilismo sería una derrota y todo no dura siempre", ha asegurado tras haber reconocido en la rueda de prensa de su dimisión que el PP le había dado la espalda. "Quiero convencer a los afiliados, vengo para sumar en el proyecto de Ciudadanos contra el inmovilismo y el sectarismo y para gobernar", ha explicado. "Siempre he buscado la mejor solución, la más innovadora en las áreas de gestión en las que he estado. Puedo seguir desarrollándolo en este proyecto, yo vengo a sumar. Vengo a liderar, eso es lo que quiero ofrecer y lo voy a hacer con toda la ambición, con todo mi trabajo, porque amo esta comunidad y voy a seguir dejándome la piel", se ha reivindicado.

La expresidenta de las Cortes ha reiterado que está por la regeneración política, porque sus pasos siempre han ido en la misma dirección. "Dije a mi formación (hasta el jueves el PP) que no quería seguir, que no estaba de acuerdo con la estrategia para la Ley LGTBI+, ni con cómo se cambió a los responsables del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas, de cómo se dejó de convocar la Comisión de Investigación de la trama eólica, que después hubo que retomar por una sentencia del Tribunal Constitucional, eso es regeneración", ha ejemplificado.

Silvia Clemente no ha querido pronunciarse sobre un posible escenario en el que, una vez ganadas las primarias, Ciudadanos tuviese que llegar a pactos para formar Gobierno con el PP y su ya declarado enemigo, Alfonso Fernández Mañueco, contra el que arremetió al dimitir. "Es un futurible demasiado largo", se ha excusado. Villegas, por su parte, ha precisado que eso se verá una vez se hayan celebrado las elecciones y se haya creado un comité de pactos.

El origen de las negociaciones, sin aclarar

Lo que no han dejado claro ni Clemente ni Villegas es cómo o quién arrancó las negociaciones para que la primera cambiase de filas. Villegas dijo que "conocía" a Clemente "de actos institucionales" y que todo se "precipitó" con su salida del PP. Clemente se extendió algo más en su explicación, aunque sin precisar quién llamó a quién. "Yo quería que todo lo que estaba en marcha quedara cerrado, la decisión estaba tomada, sentía una desafección tremenda, y me voy ese día (el pasado jueves) por haber cerrado todo lo que había en marcha. Había un acto con ayuntamientos que se celebró, el acto de 'tierra de acogida' en el que no quería dejar a todas las ONG sin llevarlo a cabo… yo quise cerrar todo y podía haber sido el 8 de enero o el 15 de diciembre", dijo. "Es Ciudadanos quien decide en esos días llevarme en la lista de independientes. Tengo contactos con todos los partidos, me he reunido con todos los grupos, por eso ha habido un clima de diálogo y de consenso".

Sobre la fotografía publicada en eldiario.es, tomada el 25 de enero en un bar del barrio de Delicias, en Valladolid –donde la expresidenta aparecía con cargos de Ciudadanos–, Clemente respaldó la versión de Villegas, insistiendo en que se reunió para hablar de la Ley de Función Pública, sobre la que había que fijar un calendario. La explicación de los testigos de esa cita, a la que tuvo acceso este diario es muy distinta: estaban hablando de primarias.

La candidatura de Clemente ha incendiado Ciudadanos. El mismo domingo, pocas horas después del anuncio, el diputado por Valladolid Francisco Igea convocó a la prensa para anunciar que se presentaba a las primarias. Igea asegura que tomó la decisión animado por cargos y militantes indignados por el fichaje de la expolítica del PP.

En el acto de presentación formal han estado presentes varios procuradores de Ciudadanos en las Cortes, entre ellos, Luis Fuentes, candidato a la Presidencia en las pasadas elecciones. Todos ellos han permanecido unos minutos en la rueda de prensa para, a continuación, salir rumbo a las Cortes, donde se celebraba el aniversario del Estatuto; esta vez sin que el acto contara con la presidenta del Parlamento Autonómico. Villegas ha agradecido el trabajo realizado durante esta legislatura y ha comentado que "si Ciudadanos tiene expectativas de gobernar en Castilla y León y ayuntamientos importantes, es en buena parte gracias al trabajo del grupo parlamentario, que tendrá continuidad en las listas con responsabilidades mayores".