Vox se enfrenta al 26M con la esperanza de ser decisivo en algunos feudos a pesar de la desmovilización de la campaña

La formación de Santiago Abascal ha puesto fin este viernes al maratón electoral que arrancaron con la campaña de los comicios andaluces. Vox aprovechó la movilización de sus seguidores después del éxito cosechado el pasado 2 de diciembre, cuando obtuvo por primera vez representación autonómica tras conseguir el 11 % de los votos, para organizar actos multitudinarios fuera de campaña.

La implicación de sus afiliados se mantuvo durante las semanas previas a las elecciones del 28 de abril. Las imágenes de polideportivos llenos en aquellos mítines fueron utilizadas por el partido para tratar de combatir el voto indeciso. El viernes previo consiguieron abarrotar la plaza de Colón, con millares de personas rugiendo ante cada comentario de los intervinientes. En aquel momento las expectativas eran muy altas. Al vicesecretario de Relaciones Internacionales todavía le persigue su eufórica intervención de aquella tarde. "Me encanta el olor a pánico progre por las mañanas", fue una de las perlas que lanzó.

A pesar de que 48 horas después se ratificó la entrada por primera vez de la extrema derecha en el Congreso con 24 diputados, el apoyo multitudinario de sus seguidores desapareció. En una noche histórica no consiguieron llenar una explanada mucho más reducida en la que convocaron a su gente ante una pantalla gigante.

Efecto soufflé tras el 28A

Desde entonces, esa ha sido la tendencia de sus actos. Desaparecieron los llenazos y las colas multitudinarias horas antes de que empezase el evento. El efecto soufflé también se percibió en el discurso de celebración que dieron durante la noche electoral. Rebajaron expectativas y redujeron el tono mantenido hasta entonces. Comenzaron la campaña tratando de emular la Reconquista contra la ideología de lo "políticamente correcto" y terminaron el 28A alardeando de las proposiciones no de ley (PNL) que van a presentar en el Congreso.

A nivel político, este 26M la formación hace frente a una situación singular ya que tratan de entrar en parlamentos regionales e influir en sus ejecutivos, a la vez que defienden erradicar estas instituciones. Esta medida es uno de los ejes que vertebra su discurso. En estas elecciones la formación de extrema derecha podría decantar la balanza a favor de un gobierno de derechas en alguno de los territorios en los que consiga representación.

El CIS desinfló sus expectativas para el 26M

Aunque el último barómetro elaborado por el CIS les auguraba peores resultados en los comicios de este domingo que en las generales, donde recabó el 10,3% del apoyo electoral, le garantizaba presencia en Murcia, Madrid, Cantabria y Asturias. La región de Murcia se reafirmaría como el territorio en el que cosecha sus mejores resultados, con el 9,9% de apoyos.

A nivel municipal esta encuesta también destaca que este partido solo entraría en dos grandes ayuntamientos, Madrid y Valencia. Se quedaría fuera de Zaragoza, Sevilla y Barcelona. Desde la formación está tratando de movilizar a sus votantes, sembrando el miedo de que se instauren gobiernos de izquierdas.

Así este viernes en el acto de cierre de campaña, la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha reseñado que "el socialismo avanza porque nadie les hace frente". "Si votamos lo mismo, ¿qué va a pasar?", ha asegurado, alentando de esta forma a que sus seguidores no se decanten por el PP, formación a la que se ha referido como "veleta azul".

Monasterio ha pedido directamente el voto para que "la izquierda no siga avanzando" y ha lanzado un mensaje al resto de partidos de derechas: "El domingo vamos a ser determinantes, vendrán cabizbajos a retroceder de los que han dicho" [sobre ellos]. En su intervención, la presidenta de Vox Madrid también ha cargado contra "los medios progres" porque "han picado" en todos sus "anzuelos". "Nosotros lideramos la información, sacamos los temas", ha aseverado.

Abascal dice que el 28A se produjo una "gesta política"

En su intervención, Santiago Abascal ha tratado de convencer a los asistentes de que el resultado obtenido el pasado 28 de abril fue una "gran victoria" y una "gesta política". "Vox no ha fracasado, todos los que lo dicen semana tras semana tendrán que escucharnos en la sede de la soberana nacional", ha reseñado. A su vez, ha pedido a sus seguidores que "rematen la faena" para que Vox esté "presente en todas las instituciones".

Además, ha aprovechado este acto para explicarle a los centenares de personas que se han acercado a la plaza cómo han sido sus primeros días como diputado, tras coincidir con alguno de los políticos catalanes que están en el banquillo del procés. "¿Dónde están los que incumplen las leyes? Junto a nosotros paseando en el Congreso de los Diputados", ha apuntado sobre los políticos catalanes que están en prisión provisional. "No sé cómo les han dejado ser diputados si no han jurado la Constitución", ha añadido, para terminar sentenciando que la promesa utilizada por los políticos catalanes "no era una forma imaginativa, era una declaración explícita". Finalmente, ha alentado a los asistentes a que apoyen a su formación. "No permitiremos que se destruya la unidad nacional", ha sentenciado.

El lugar escogido para poner fin al maratón electoral de Vox ha sido la explanada del Tribunal Supremo, manteniendo la carga simbólica de emplazamientos escogidos desde el partido. Con esta elección realizan una clara alusión a la acusación popular ejercida por el partido y liderada por el candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, contra los líderes independentistas. Antes de su despegue electoral, Vox sostuvo su repercusión mediática y social en la interposición de acciones judiciales.

"Tienen que apostar por Vox porque tienen que tener la completa seguridad de que Vox cumple su palabra", ha apuntado Ortega Smith, para destacar posteriormente esta actuación judicial. "Frente a este Tribunal Supremo tenemos la prueba de quiénes fuimos capaces de llevarles ante los tribunales", ha apuntado, aludiendo de esta forma a los líderes independentistas. Frente a los millares de personas que aglutinaron hace un mes en Colón, esta formación se ha limitado a congregar a varios centenares en la explanada que recorre semanalmente el candidato al Ayuntamiento.

"Se le acaba el chollo a la de las magdalenas"

En relación a la política municipal, el secretario general de Vox ha asegurado que "el día 27 se le acaba el chollo a la de las magdalenas". Una referencia directa contra Manuela Carmena. Ortega Smith ha cargado contra la política de la candidata de Más Madrid, asegurando que su Gobierno "aplaude" a los okupas. Entre sus lamentos contra las medidas emprendidas por este Ejecutivo, ha criticado la suciedad en las calles y la presencia de manteros en la ciudad.

La llegada de esta formación al Congreso ha dado algunas claves sobre el papel que van a ejercer en las instituciones. En su primer día como diputados optaron por acaparar titulares al ocupar los escaños habituales del PSOE y patalear el suelo para evitar que se escuchase el juramento de los representantes catalanes de ERC y JxCat. Su representación en la Cámara Baja les da la oportunidad de continuar una de las cruzadas con la que más apoyos han recabado y que sustentará gran parte de los apoyos que reciban este domingo, sus ataques constantes al independentismo.